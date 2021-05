Overijsselse rechters behandelen moordzaak Els Slurink

In het strafdossier komt een naam voor van een medewerker van de Groningse rechtbank. Om de schijn van vooringenomenheid en belangenverstrengeling te voorkomen, is de zaak overgedragen aan Zwolse rechters. Toch wordt de zaak in de rechtbank in Groningen behandeld.

Dna-match

Els Slurink werd in 1997 doodgestoken in haar huis aan het Van Brakelplein in de stad Groningen. Een verdachte kon nooit worden opgepakt, totdat door een nieuwe techniek een dna-match met verdachte A. kon worden aangetoond. De verdachte zit, in afwachting van de rechtszaak, vast in voorarrest. A. zit in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Het voorarrest werd al eens met 90 dagen verlengd.

Woensdag begint de rechtszaak met een regiezitting, die dient als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling later dit jaar. Het Openbaar Ministerie maakt dan kenbaar wat de stand van het onderzoek is.

