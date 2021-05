Spoordek Ring Zuid wordt geplaatst: 'De planning is zó ontzettend strak'

Het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark ligt daarom tot maandagochtend 17 mei stil.

'Dit is best wel een lastige klus, ook qua tijd', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'De planning is zó ontzettend strak. Je moet met heel veel mensen op een kleine oppervlakte het werk uitvoeren. Er is een planning per kwartier gemaakt. En om de vier uur kijken we of we achterlopen en moeten aanpassen zodat we weer op tijd lopen.'

Vertraging is geen optie

Er wordt 24 uur per dag gewerkt, in drie ploegen van acht uur. Vertraging is eigenlijk geen optie, want het treinverkeer langer stilleggen kan niet. Kramer: 'Er is altijd wel iets waar je geen rekening mee hebt gehouden, maar maandag over een week moet gewoon lukken.'

Wat gaat er precies gebeuren?

Het betonnen spoordek dat onder het spoor aan de Verlengde Lodewijkstraat wordt geschoven, is afgelopen maanden gebouwd. Als alle werkzaamheden over enkele jaren klaar zijn, rijdt het verkeer over de Ring Zuid hier via de verdiepte ligging onder het spoor door.

Aanpak Ring Zuid maakte deze animatie over de werkzaamheden:

Wat merken omwonenden ervan?

Volgens Kramer gaan omwonenden merken dat er gewerkt wordt, maar hij verwacht niet dat er veel geluidsoverlast zal zijn. 'Er staan heel veel kranen, daar gebeurt zó veel. Omwonenden gaan het zeker horen. Ik denk niet dat er ’s nachts veel overlast is qua lawaai, maar er wordt natuurlijk wel gewerkt.'

