VV Grijpskerk viert 75-jarig jubileum met sponsorloop: ‘Extra inkomsten zijn hard nodig’

Voetbalvereniging Grijpskerk bestaat zondag 75 jaar. De club viert het jubileum met een sponsorloop, waarmee gelijk de kas wordt gespekt. En dat is hard nodig, want een seizoen zonder kantine-inkomsten hakt erin.

Bij VV Grijpskerk hadden ze hun jubileumjaar toch anders voorgesteld. Een groot feest zit er vanwege de coronamaatregelen niet in. In plaats daarvan publiceert de club een serie podcasts met prominente leden en een jubileumboek, dat binnenkort uitkomt.

Zaterdag moet een sponsorloop extra inkomsten opleveren. Die zijn van harte welkom, want deze winter zag het er nog somber uit voor de voetbalclub. ‘We konden wel tegen een stootje, maar de clubkas raakte toch leeg. Daar heb ik wel wakker van gelegen’, zegt voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.

'Compensatie onvoldoende om kosten te dekken'

Hij beschrijft grofweg de inkomsten waarop de begroting van de vereniging is gebaseerd: een derde contributies, een derde sponsoring en een derde kantine-inkomsten. ‘En dat laatste deel viel weg. We kregen wel compensatie van de overheid, maar die was onvoldoende om de kosten te dekken.’

De vereniging draagt bij aan de sociale binding en samenhang in Grijpskerk Klaas-Wybo van der Hoek, voorzitter VV Grijpskerk

Dus zijn er acties nodig om te voorkomen dat de club in de problemen komt. Vrijwilligers organiseerden al een footgolftoernooi en een pubquiz. Leden kunnen bovendien een rondje geven voor hun club. ‘Zonder die acties hadden we het moeilijk gekregen. Dus we zijn heel blij met alle steun’, zegt Van der Hoek.

De voorzitter benadrukt het belang van de voetbalvereniging voor het dorp. Zeventig tot tachtig procent van de kinderen is lid. ‘Dat wil zeggen dat de club de ontmoetingsplek is van het dorp. De vereniging draagt bij aan de sociale binding en samenhang in Grijpskerk.’

Vrijwilligers blijven club trouw

Zelfs met een dichte kantine bleef de betrokkenheid groot. ‘We zijn nauwelijks leden en sponsoren kwijtgeraakt. Dat is wel heel erg prettig. Ook het vrijwilligersbestand is redelijk op peil gebleven.’

Half maart kwam er bovendien goed nieuws van de gemeente Westerkwartier. Zij geeft groen licht voor de bouw van een nieuwe accommodatie, omdat het oude onderkomen in slechte onderhoudsstaat is.

De nieuwe kantine en kleedkamers worden gasloos en zo goed als energieneutraal. Als alles goed gaat, is de bouw halverwege volgend jaar afgerond.

Sprokkelen voor nieuwe inrichting

De inrichting van dat nieuwe onderkomen vormt meteen één van de uitdagingen waar voorzitter Van der Hoek voor staat. ‘Daar is nu geen geld voor. We hebben net voldoende budget om de verwachte heropening van volgend seizoen in september te halen. En dan? Het is lastig om een seizoen zonder reserves te beginnen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het dan ook wel weer goedkomt.’

