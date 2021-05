Bestuursrechter vernietigt besluit uitbreiding geitenhouderij Rottum

De Rechtbank Noord-Nederland heeft het besluit van de gemeente Het Hogeland vernietigd, om een geitenhouderij in buurtschap Betlehem toestemming te geven voor uitbreiding.

Blij met uitspraak

‘We verzetten ons al lange tijd tegen deze grote uitbreiding van de geitenhouder. Het gaat hier echt om een stap naar intensieve veehouderij waar we tegen zijn. We zijn blij dat de rechter ons aardig in het gelijk heeft gesteld’, zegt Arie Jan de Jong. De geiten zitten op 25 meter van zijn huis.

Volksgezondheid

Er is weerstand tegen de uitbreiding van het bedrijf omdat omwonenden bang zijn voor hun gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft namelijk in Overijssel, Gelderland en Utrecht vastgesteld dat er een verhoogd risico is op longontsteking in de omgeving van geitenhouderijen.

De gemeente Het Hogeland kondigde daarom in juni vorig jaar een bouwstop af voor geitenhouderijen. Maar vlak daarvoor was de vergunningsaanvraag in behandeling genomen en vond het gemeentebestuur dat het bedrijf bij Rottum er 1000 geiten bij mocht nemen.

Soepzootje

'Dat strookte niet vond de rechter. Aan de ene kant wist de gemeente al iets over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's en aan de andere kant nemen ze toch nog een vergunningsaanvraag in behandeling. Dat is gek. De gemeente heeft er een soepzootje van gemaakt', zegt De Jong.

Verder had er vanwege de gezondheidsrisico's een milieueffectrapportage gemaakt moeten worden stelt de rechter. Daarnaast past een uitbreiding van het bedrijf niet in het geldende bestemmingsplan volgens de rechter.

Vervolg

De Jong baalt van de communicatie met de gemeente. 'Sinds december probeer ik met ze in contact te komen maar dat is nog steeds niet gelukt. Donderdag heb ik weer een mail gestuurd met een verzoek voor een afspraak', zegt hij. Hij wil graag weten wat de volgende stap is van Het Hogeland.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nog geen besluit is genomen over een hoger beroep. Het college bestudeert het vonnis.

Lees ook:

- Bouwstop voor geitenhouderijen in Het Hogeland

- Rottumers en geitenhouder recht tegenover elkaar