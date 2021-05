Ontstemde reacties op uitlatingen NAM-baas Atema

Van Groninger bodembeweging tot provincie en gemeenten, overal klinkt kritiek op de opmerkingen van NAM-directeur Atema in NRC, dat er nauwelijks huizen meer versterkt hoeven worden in het aardbevingsgebied.

Zo noemt een woordvoerster van de Groninger Bodem Beweging (GBB) de uitspraken zeer voorbarig. 'De versterkingsoperatie is nog nauwelijks op gang gekomen. Het is beslist onwaar dat er geen zware bevingen meer kunnen voorkomen. Die gaan ook nu nog door.'

Ze vervolgt: 'Het lijkt erop dat de NAM er alles aan doet om onder betalen uit te komen. Er is al zo lang over de versterking gesteggeld, mensen wachten al jaren op renovatie. Als de NAM nu zegt: renoveren is niet meer nodig, kun je je voorstellen hoe rauw dit de mensen op het dak valt. Ik zie veel verbazing en boosheid. Atema gaat er ook aan voorbij dat er nog backup-locaties openblijven. Als we een strenge winter krijgen, wordt er gewoon weer gas gewonnen.'

'Slecht signaal'

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer neemt ook krachtig afstand van het betoog van Atema: 'We vinden het een slecht signaal. De Groningse gedupeerden worden hier onrustig van. We hebben afspraken met het Rijk gemaakt over de omvang van de operatie en die bedraagt 26000 woningen. Atema stelt die nu ter discussie en is benieuwd naar een uitspraak van de rechter daarover. Maar hij moet dat niet willen. De NAM gaat er niet meer over. Die moet nu doen zoals het een goede ondernemer betaamt: keurig netjes de schade herstellen die hij zelf heeft veroorzaakt.'

'Gemaakte afspraken worden nagekomen'

Wethouder Annalies Usmany van de gemeente Eemsdelta is het daar roerend mee eens: 'De gaswinning wordt versneld afgebouwd, maar het effect hiervan op de veiligheid van de gebouwen in het aardbevingsgebied is niet op voorhand duidelijk', voegt ze eraan toe. 'Het is nog steeds zo dat pas ná beoordeling blijkt of en welke woning daadwerkelijk versterkt moet worden. De opnames en beoordelingen gaan daarom gewoon door. Ook de gemaakte afspraken tussen de verschillende bestuurders en met bewoners over eventuele versterking of sloop nieuwbouw van hun woning worden nagekomen.'

'Harteloze hebzucht'

SP-Kamerlid Sandra Beckerman omschrijft de opstelling van de NAM vrijdagochtend als 'harteloze hebzucht' die 'ongekend en onacceptabel' is. 'De minister is nu aan zet om onmiddellijk in te grijpen.'

Haar PvdA-collega Henk Nijboer reageert ook boos. 'Interview NAM-topman in NRC toont dat ze het alleen om het geld gaat. Groningen kan ze helemaal niks schelen', twittert hij. 'Zojuist voorstel gedaan om een hoorzitting in de Tweede Kamer te houden met de NAM en haar aandeelhouders Shell en Exxon over de vergoeding van de schades en versterking van gebouwen in Groningen.'

