Top Dutch Solar Racing toch nog in actie; 'Konden het coronajaar niet verloren laten gaan'

Na een tegenvaller is er nu goed nieuws voor het team van Top Dutch Solar Racing: ze gaan naar de Solar Challenge 2021 in Marokko. Hier racet het Groningse team in oktober tegen ten minste tien andere teams.

Aymar Berkel, één van de deelnemers, vindt het fantastisch. 'Dit is echt ongelofelijk', zegt Berkel opgewekt. Het goede nieuws komt na een domper, want in eerste instantie zou het team meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge 2021 in Australië. Die werd begin dit jaar echter afgeblazen. Een grote teleurstelling voor het team van Top Dutch.

'We hadden rond januari te horen gekregen dat het niet door zou gaan, dat was een ongelofelijke klap. Iedereen was best wel down. Het was zo ongeveer het diepste gat waar je in kan vallen', blikt Berkel terug. 'Maar er is snel geschakeld en alle Europese teams hebben de koppen bij elkaar gestoken. We moesten iets organiseren want we kunnen dit coronajaar niet verloren laten gaan.'

Wat ons betreft wordt dit nog veel uitdagender dan Australië. Aymar Berkel, lid van Top Dutch Solar Racing

En toen kwam ook Marokko in beeld. 'Er is een aantal landen buiten Europa genoemd en toen zijn we gaan kijken waar een race de grootste kans van slagen had. Dat is Marokko geworden.'

Anders dan in Australië

De race daar verschilt wel van de race die in Australië zou worden gehouden. Berkel legt uit hoe de race er normaal uit zou hebben gezien: 'Dan gaan we naar Australië voor een race van drieduizend kilometer van noord naar zuid. Dit doe je op één batterijlading, het is hartstikke knap dat je dat hele stuk met een voertuig kunt overbruggen zonder te tanken of op te laden. Wat helpt is dat het allemaal vlak gebied is.'

Dit is in Marokko echter niet het geval, waardoor er aanpassingen zijn gedaan. 'In Marokko racen we vijftienhonderd kilometer, waarbij we ook door meerdere gebergten gaan', zegt Berkel. 'Wat ons betreft wordt dit nog veel uitdagender dan Australië. We zijn ook met strategieën bezig hoe we het snelste van A naar B kunnen.' Hierbij moet het team rekening houden met het klimaat, verkeer en hoogteverschillen.

Elektromotor

Vooral over de hoogteverschillen wordt in het team veel nagedacht. Berkel: 'We zijn nu aan het kijken of onze elektromotor het aankan om heuvelop te rijden. En of onze batterijstand goed genoeg blijft zodat we de finish kunnen halen.' Maar het team van Berkel is positief: 'We hebben onze eigen elektromotor in ontwikkeling en we zijn er sterk van overtuigd dat hij de hele rit zonder enige moeite kan overbruggen.'

De race begint op 25 oktober 2021.

Lees ook:

- Top Dutch Solar Racing derde op European Solar Challenge

- Top Dutch Solar Racing wint tijdens iLumen European Solar Challenge

- Top Dutch krijgt 'excellentieprijs' bij zonneautorace