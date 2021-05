De sfeer van James Bond en Q in Zuidbroek

Tot een paar maanden geleden runden Max Smit (52) en partner Sandra Auwema (27) het bedrijf vanuit een tochtige boerderij in Uithuizen achterin de Emmapolder. Twintig jaar geleden begonnen in Oosteinde en per 1 januari in Zuidbroek met meer mogelijkheden om te groeien. Dankzij een financiële impuls van Economic Board Groningen en de Rabobank is de verhuizing mogelijk gemaakt.

Smit is zijn hele leven al gebiologeerd door klassieke auto’s en sinds 2011 klant. Hij was in het dagelijks leven bedrijfsadviseur. ‘Ik heb drie jaar lang geholpen om het bedrijf mee te professionaliseren. Op een gegeven moment werd duidelijk dat de eigenaar iets anders ging doen en zo hebben we het bedrijf in 2019 overgenomen.’

Het duo combineerde het runnen van Eastend Classics eerst met hun andere banen, maar ze kwamen er snel achter dat dit niet werkte. Sinds ruim een jaar zijn beiden volledig bezig om de organisatie goed op orde te krijgen. Smit over de situatie in de Emmapolder. ‘Het was lastig om daar op verantwoorde wijze te werken als je kijkt naar kou, stof en veiligheid.’

Er lopen nu zes projecten die we anders niet hadden kunnen doen Max Smit, eigenaar Eastend Classics over de verhuizing naar Zuidbroek

Op de eerste dag van de lockdown ruim een jaar geleden gingen Smit en Auwema met een plan aan de slag. Via een bevriende relatie werd een pand in Zuidbroek gevonden aan de Europaweg en investeerders waren enthousiast. ‘Tussen kerst en oud en nieuw hebben we samen de schouders eronder gezet en voor 31 december hebben we de sleutels ingeleverd’, zo vat Auwema samen. Per 1 januari 2021 is de verhuizing een feit.

Het grote voordeel in het goed beveiligde pand zijn niet alleen de werkomstandigheden, maar ook de mogelijkheid om deelrestauraties, zoals schadeherstel, plaatwerk en onderhoud te doen. Smit. ‘We kunnen nu ook de klassiekerliefhebber uit de regio weer helpen, waar ze anders voor naar een regulier schadebedrijf moeten. Er lopen nu zes projecten die we anders niet hadden kunnen doen.’ De productie is in Zuidbroek drie keer zo hoog als in Uithuizen.

Alles wordt gefotografeerd. Zeker duizend foto’s per auto Sandra Auwema, eigenaar Eastend Classics BV over de registratie van een klassieke auto

Een totaalrestauratie, die wel een jaar kan duren, kenmerkt zich door gestructureerd werken. Auwema hierover. ‘Alles wordt gefotografeerd. Zeker duizend foto’s per auto. Een auto wordt bij binnenkomst ook volledig geïnventariseerd om te zien wat het nog wel en niet meer doet. Met een goede registratie kunnen we bij een eventuele volgende schade direct zien wat de staat van de auto was.’

Auwema gaat verder. ‘Het is een nauwgezet proces wat we hier doen. Voor de klant heeft het emotionele waarde en er is altijd wel een verhaal bij.’ Smit met glinsterende ogen. ‘Als de jongens ermee bezig zijn word je al blij. Ja, het heeft heel erg met emotie te maken.’ Auwema benoemt een belangrijke tegenhanger. ‘We helpen de klant ook door er zakelijk naar te kijken.’

Het planbord in de werkplaats verraadt een strakke planning. ‘Max bedenkt het restauratieplan en wij voeren het uit’, zo schets Auwema de verhouding. Smit vult aan. ‘Sandra is de regelaar en zo nemen we samen de klant helemaal mee in het proces.’ ‘We hebben een enorme diversiteit aan klanten en dat maakt restaureren onwijs leuk’, zegt Auwema met een grote glimlach op haar gezicht.

Oude klassiekers op een rij met op de voorgrond een buick uit 1926 (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

We hebben allemaal dezelfde passie en kunnen goed samenwerken Max Smit over het personeel

Met vijf man personeel, allemaal met de nodige ervaring, werken Smit en Auwema aan projecten met de ambitie om straks als corona voorbij is internationaal meer aan de weg te timmeren. In Uithuizen moest de rem erop, maar dat hoeft nu niet meer. Overigens is het weer doorgaan van beurzen en concoursen daarvoor wel belangrijk.

Smit vat het proces glunderend samen. ‘Het is het teamspel. We hebben allemaal dezelfde passie en kunnen goed samenwerken. Dat levert resultaat op waardoor de klant herinneringen kan blijven maken.’

