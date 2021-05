Toezichthouder: 'Uitspraken NAM over versterking zijn onjuist'

NAM-directeur Johan Atema zei in een interview met NRC Handelsblad dat er nog maar vijftig huizen in Groningen moeten worden versterkt. Maar in het gebied zijn ruim 26.000 huizen die mogelijk moeten worden versterkt. Bij de helft is er al een inspectie geweest.

'Moeten we nu nog die 13.000 ongeïnspecteerde huizen overhoop halen, mensen tijdelijk laten verhuizen en uiteindelijk hun huis versterken? Terwijl het eerlijke verhaal is dat het niet meer hoeft, omdat het veilig is?', vroeg Atema zich in het interview af.

Hij refereert aan onderzoeken van TNO, waaruit zou blijken dat de versterkingsoperatie veel minder ingrijpend hoeft te zijn.



NAM haalt verkeerde onderzoek aan

En daar gaat de NAM de mist in, zegt toezichthouder SodM. 'Dat model is gemaakt om een inschatting te maken van het aardbevingsrisico, maar kun je niet gebruiken om huizen op afstand veilig te verklaren. Daarvoor moet ieder huis in de versterkingsopgave worden geïnspecteerd en beoordeeld op basis van een door de overheid vastgestelde methode.'

Alleen zo kan Groningen net zo veilig worden als de rest van Nederland, schrijft het SodM. 'Huizen die op basis van deze beoordeling niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, moeten worden versterkt.'

Onnodige onrust

Het SodM betreurt de uitspraken van Atema omdat 'zij voor onnodige onrust zorgen in Groningen'.

Het is overigens niet voor het eerst dat de NAM duidelijk maakt dat het bedrijf denkt dat de versterkingsoperatie minder uitgebreid hoeft. Eind vorige maand werd zichtbaar hoe het gasbedrijf en de overheid in de clinch liggen over de kosten voor de schade- en versterkingsoperatie. De NAM stelde toen ook al dat er duizenden schades ten onrechte worden aangemerkt als bevingsschade en dat door te strenge normen de versterkingsoperatie onnodig groot is.

De Tweede Kamer sprak daarop in een debat nog eens uit dat zij eist dat de NAM alle rekeningen die het bedrijf krijgt ook betaalt. Het ministerie van Economische Zaken verwacht een juridisch gevecht en zegt daarvoor ‘geen middel onbenut’ te laten.

