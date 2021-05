FC Groningen wil tegen FC Emmen het chagrijn wegspoelen

Elke wedstrijd wordt door de spelers en staf van FC Groningen uitgebreid nabesproken. Afgelopen maandag duurde de sessie nog een stukje langer dan normaal. Een dag eerder werd met 2-1 van Sparta verloren en het spel en niveau lieten zeer te wensen over.

Het gaat na de winterstop sowieso een stuk moeizamer dan daarvoor. Want van de laatste zeven wedstrijd werd alleen van VVV gewonnen. De ploeg van trainer Danny Buijs verloor in die periode van Ajax, RKC, Heerenveen en PSV. Tegen FC Emmen werd halverwege maart nog een puntje gepakt. Die negatieve spiraal hoopt FC Groningen zondag te doorbreken tegen de Drentse buren.

‘Ik kan niet ontkennen dat je een klote gevoel hebt omdat je al een paar wedstrijden niet gewonnen hebt. Dat is wel waar we voor voetballen’, zegt Buijs. ‘We moeten ons er wel van bewust zijn dat we ons in een fantastische uitgangspositie hebben gebracht. Dat moeten we wel gaan verzilveren. De negatieve spiraal moeten we doorbreken en daar heb ik alle vertrouwen in.’

Ommekeer

‘We kijken wat er in de groep leeft, wat er bij de spelers leeft. Hoe ze er tegenaan kijken’, zegt Buijs over het groepsgesprek van afgelopen maandag. ‘Op het veld moet het weer een keer meezitten’, volgens Sergio Padt. ‘Ik heb het gevoel dat de ommekeer eraan zit te komen. Veel spelers denken momenteel teveel na, het gaat in het koppie zitten, terwijl het juist weer vanzelf moet gaan.’

‘Het harde werken vanuit een defensieve organisatie was het hele seizoen onze kracht. Tegen VVV hielden we voor het laatst de nul. Toen kregen we ook bijna geen schot op doel, daar moeten we weer naartoe. Dan weten de spitsen ook dat één goal genoeg is’, besluit Padt.

Andere opstelling dan voorbije weken

Dat is ook wat volgens Buijs uit de gesprekken naar voren kwam. ‘Er kwam een aantal dingen terug’, zegt de oefenmeester. ‘Jongens die zoekende zijn naar hun ritme of merken dat ze op de toppen van hun tenen lopen. Het niveau aan de bal moet beter. We moeten ook weer iets compacter en georganiseerder gaan spelen. De opstelling gaat ook anders zijn dat de laatste weken.’

Buijs zegt zaterdag, na de laatste training, pas een besluit over de opstelling te nemen. Damil Dankerlui lijkt sowieso terug te keren in de ploeg en Paulos Abraham start wellicht voor het eerst in de basis. Tegen FC Emmen zijn Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck er vanwege blessures sowieso niet bij. Wessel Dammers verliet de training met een blessure en is een vraagteken voor zondag.

Robben (in principe) niet op kunstgras

Over de inzetbaarheid van Arjen Robben wordt zaterdag een besluit genomen. Aan het begin van het seizoen besloot Robben om in principe niet op kunstgras te spelen, maar wellicht reist de aanvaller toch mee naar Emmen. ‘Zijn favoriete ondergrond is niet kunstgras, dus dat vergoot de kans niet. Maar we gaan na de laatste training zitten om te besluiten wat we gaan doen’, zegt Buijs.

‘Emmen zit in een beduidend betere fase dan wij’, zegt Buijs over de tegenstander van zondag. ‘Het is een goed voetballende ploeg. Het verschil tussen beide teams is minimaal. Emmen zal niet gemakkelijk van ons winnen en wij niet van hen. Voor ons is het belangrijk om een goed niveau te halen.’



