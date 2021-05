‘Provincie moet regie nemen en kwartiermakers in regio aanstellen’

De provincie Groningen moet in de verschillende regio’s in onze provincie kwartiermakers aanstellen. Die moeten met de bevolking en de verschillende sectoren een visie maken op het gebied van klimaat, natuur, landbouw, wonen en werken. Ook moeten ze gaan nadenken over een overkoepelende Energietafel op noordelijk niveau.

Dat standpunt komt van de deelnemende bedrijven aan de Industrietafel Midden- en Oost-Groningen, die in Oost-Groningen willen meepraten aan de tafel voor de Regionale Energiestrategie. De bedrijven Avebé, Eska Graphic Board, Smurfit Kappa, Solidus Solutions, Steenfabriek Strating en Nedmag vinden dat er veel meer in samenhang naar de problemen en uitdagingen in de regio moet worden gekeken.

'Samen met bevolking keuzes maken'

‘Het is wenselijk dat er in de verschillende regio’s kwartiermakers zouden komen, die kijken wat er in de regio leeft’, zegt directeur Bert Jan Bruning van zoutwinner Nedmag uit Veendam. ‘Zij gaan bezig met vragen als: wat voor industrie heb je, hoe ontwikkelt deze industrie zich, welke groei zou er mogelijk zijn en hoe ziet de infrastructuur eruit? En ook vragen als: hoe gaan we om met natuur en landbouw en hoe zorgen we ervoor dat het klimaatbeleid daarin past?'

'Deze kwartiermaker kan samen met de bevolking keuzes maken: gaan we hier linksaf of rechtsaf? En hoe kom je er ook op een andere manier?', aldus de Nedmag-directeur.

'Drenthe er ook bij betrekken'

Daarbij ligt er een rol voor de provincie, stelt Bruning. Op provinciaal niveau wordt er met gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES), maar volgens Bruning is dat vooral een optelsom van gemeentelijke plannen voor bijvoorbeeld zonne-energie. ‘De gemeenten hebben in de RES hun eigen plannen, maar we moeten in gezamenlijkheid gaan denken.'

Deze tafel moet een sturende regie krijgen: hoe gaan we de komende decennia gebieden inrichten? Bert Jan Bruning - Directeur Nedmag

'Als we de ambities kunnen koppelen, kunnen we ook nadenken over schaalgrootte en over de elektriciteitsinfrastructuur. Want als een gemeente zonneparken wil, terwijl de industrie zegt: we hebben veel ruimte nodig voor groen gas, dan gaat het elkaar bijten en heeft het geen zin.’

Bruning zegt dat er een overkoepelende Energietafel Noord-Nederland moet komen, waar de provincie Drenthe ook bij betrokken wordt. ‘Deze tafel moet een sturende regie krijgen: hoe gaan we de komende decennia gebieden inrichten, op het gebied van natuur, openbaar vervoer, wonen, werken en leven?’

Mooie rol voor provincie

Vanuit deze Energietafel worden dan kwartiermakers per regio aangesteld. De provincie Groningen moet de regie nemen voor het opzetten van deze Energietafel, zegt Bruning. ‘Zodat niet iedereen vanuit zijn eigen pilaar dingen doet. Die sturing, die coaching is een hele mooie rol die bij de provincie zou kunnen liggen.’

We kunnen dit als bedrijven niet alleen oplossen Bruning

De deelnemende bedrijven in Midden- en Oost-Groningen hebben de Industrietafel opgezet om mee te kunnen praten over de energietransitie en de kansen en knelpunten die erbij komen kijken in de regio. De bedrijven zitten in tegenstelling tot de industrie rond Delfzijl niet bij elkaar geclusterd, maar willen bijvoorbeeld wél vergroenen. ‘We kunnen dit als bedrijven niet alleen oplossen, we hebben elkaar in een breder verband nodig’, stelt Bruning.

Stroef

Doordat de industrie in Midden- en Oost-Groningen niet geclusterd is, is het lastig om afspraken te maken met netbeheerders. Om een waterstofeconomie in Oost-Groningen te ontwikkelen zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden door netbeheerders, maar dat gesprek loopt stroef.

‘De Industrietafel Midden- en Oost-Groningen heeft met netbeheerders Enexis en Tennet geprobeerd afspraken te maken', zegt Bruning in de podcast Voorwaarts Voorwaarts. 'Maar zij geven aan dat Oost-Groningen niet bovenaan in de rij staat om te investeren in elektrische infrastructuur. Daar liggen dus best wel wat uitdagingen.’



