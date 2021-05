Hoge druk in ziekenhuizen houdt aan; meer operaties uitgesteld

Een week geleden moest het ziekenhuis tientallen kanker- en hartpatiënten teleurstellen en de operaties in de meivakantie opschorten. Voor die vaak ingewikkelde operaties moet er ruimte achter de hand zijn op de intensive care. Maar door het hoge aantal coronapatiënten dat daar wordt verpleegd, was die er niet.

Voormalig ic-medewerkers springen bij

Maar de komende tijd worden er meer operaties uitgesteld en lukt het maar net om acute zorg en zorg die binnen twee weken moet zijn gegeven te garanderen. ‘Alleen met hulp van een aantal voormalig ic-medewerkers (....) is het mogelijk’, schrijft het ziekenhuis in een stuk aan het personeel.

De voormalig ic-medewerkers zijn mensen die nu elders in het ziekenhuis werken. Ze springen bij in de nachtdiensten.

Spoedeisende hulp is ingedeeld in een aantal categorieën. In de eerste categorie gaat het om patiënten die direct acute zorg nodig hebben. Daarna komt zorg die binnen twee weken moet zijn gegeven. In de derde categorie gaat het om patiënten, zoals kanker- en hartpatiënten die binnen zes weken moeten worden geholpen.

'Tweede categorie'

Ondertussen wachten patiënten die stonden gepland voor vaak ingrijpende operaties langer. Bij een aantal van hen is het zo erg, dat ze in de tweede categorie komen, als ze niet op ‘heel korte termijn geholpen worden’. Dat betekent dat hun situatie dusdanig verslechtert dat ze binnen twee in plaats van zes weken moeten zijn geholpen.

‘Met de hulp van de voormalig ic-medewerkers is het ook mogelijk om deze patiënten, daar waar ruimte is, te kunnen helpen’, schrijf het ziekenhuis. Wanneer die ruimte er weer is, blijft lastig in te schatten. Bij een toename van covidpatiënten of andere spoedpatiënten blijft het mogelijk dat de operaties toch weer worden uitgesteld.

Langzaam iets minder druk

Uit de laatste cijfers van de ziekenhuisbezetting in Noord-Nederland valt op te maken dat het wel langzaam wat minder druk wordt in de ziekenhuizen. ‘Het gaat de goede kant op, maar het is heel onzeker en blijft ongelofelijk grillig’, zegt woordvoerder Hennie Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk. Al met al zijn de cijfers deze week wat gunstiger dan vorige week.

Het Martini Ziekenhuis in Stad voelt iets meer ruimte om weer twee operatiekamers te openen. Het ziekenhuis sloot twee weken geleden acht van de veertien operatiekamers omdat de druk op het personeel te hoog was. Vanaf maandag gaan er twee ok’s extra open. Maar volgens een woordvoerder is het krap en blijft het ‘passen en meten'. 'We doen wat we kunnen.’

Is jouw operatie uitgesteld? Je kunt je verhaal delen met verslaggever Tristan Braakman via tbraakman@rtvnoord.nl

