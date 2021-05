Vader en zoon Drent staan zondag lijnrecht tegenover elkaar

Ivar Drent was er best wel flauw van. Maar liefst twee├źntwintig keer kreeg hij een appje van zijn vader Martin. De oud-spits van FC Groningen en FC Emmen stuurde plagerig berichtjes met de vraag wat Emmen gedaan had. Sinds een aantal weken kan Ivar zeggen dat zijn club de weg omhoog heeft ingeslagen.

Zijn club is nog lang niet veilig, maar de hoop is er op een langer verblijf in de Eredivisie. Dat hoopt Martin ook, maar wat hem betreft neemt FC Groningen zondag drie punten mee uit stadion De Oude Meerdijk. 'Emmen mag van mij alle wedstrijden winnen, behalve tegen FC Groningen', zegt de oud-spits.

Lijfsbehoud

'Het is bij Groningen de laatste weken niet om aan te zien. En verdedigend waren ze heel sterk, maar dat wordt de laatste tijd ook steeds minder', oordeelt Ivar, die zelf voetbalt bij tweedeklasser Drenthina. Hij gaat ervan uit dat Emmen zondag een grote stap zet richting lijfsbehoud. 'Het wordt 1-0 door een doelpunt van Michael de Leeuw', voorspelt hij.

Hij neemt het mij niet kwalijk dat ik voor FC Emmen ben Ivar Drent - Zoon van Martin Drent

Eerste paal

Martin heeft dezelfde score in gedachten, maar dan in het voordeel van FC Groningen. 'En Strand Larsen maakt het doelpunt.'

Op een voorzet van zoon Ivar laat hij zien hoe dat gaat. Drent senior sprint naar de eerste paal en rondt, net als in z'n beste dagen, beheerst af. Eerst twee keer met de voet, daarna ook nog met het hoofd. Zijn handelsmerk in zowel het Oosterpark als in z'n beste jaren aan de Meerdijk.

Niet kwalijk

Een groen/wit gevoel zal Ivar nooit krijgen. Hij is een groot supporter van de Drentse ploeg en staat normaal gesproken in de kiosk om het publiek te bedienen. Thuiswedstrijden mist hij dus nooit. Dat zijn vader een aanhanger is van FC Groningen snapt hij wel. 'Hij is geboren in Groningen en dat begrijp ik wel. Aan de andere kant neemt hij het mij niet kwalijk dat ik voor Emmen ben want ik ben hier geboren. We hebben natuurlijk wel eens een discussie, maar dat loopt nooit uit de hand hoor.'

Martin kan zich daar wel in vinden: 'Daar waar je geboren bent, ben je voor. En dat is Emmen, maar op de tweede plaats komt FC Groningen. Dat is een kwestie van opvoeden. Als we het samen over beide clubs hebben, gaat dat wel vrij rustig. Ik ga er niet met gestrekt been in.'

Emmen mag van mij alle wedstrijden winnen, behalve tegen FC Groningen Martin Drent - Ex-spits FC Groningen en FC Emmen

Feliciteren

De wedstrijd van zondag zal ongetwijfeld weer aanleiding zijn voor plaagstootjes van de een of de ander. Een gelijkspel zou een uitkomst zijn. Maar er is ook nog een ander scenario waar ze allebei tevreden mee kunnen zijn. 'Ik hoop dat ik hem kan feliciteren, maar ook dat hij mij kan feliciteren als alle concurrenten van Groningen ook verloren hebben. Dat zou het allermooiste zijn. Emmen wint en Groningen is zeker van de play-offs', analyseert Martin vooraf.

Ivar straalt bij die gedachte en bedenkt alvast wat de inhoud moet worden van het appje dat hij zondag rond een uur of twee naar zijn vader stuurt.



