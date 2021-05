Singer-songwriter voelt zich thuis in Stad: 'Hier heb ik mijn stem gevonden'

De singer-songwriter maakt catchy gitaarpop, geïnspireerd door het geluid van The Dandy Warhols en Eels: optimistische rock uit de jaren 90, met koortjes en een sixties slaggitaarsound. Goverde werd dus geïnspireerd door Engelstalige artiesten, maar zingt in het Nederlands.

Jan Henk de Groot

Aanvankelijk had Engels zijn voorkeur. Hij vond qua Nederlandstalige muziek eigenlijk alleen Klein Orkest van Harrie Jekkers leuk. 'Ik heb op een Engelstalige school gezeten. Ik praatte Engels en dacht zelfs bijna in het Engels, dus leek zingen in die taal ook logisch. Maar het voelde niet echt.'

Jan Henk de Groot, van wie hij songwritingles kreeg, stimuleerde hem om het eens in het Nederlands te proberen. 'Ik heb op een gegeven moment echt die switch gemaakt en mijn stem gevonden. Jan Henk zei dat hij ook vastzat en toen maar in het Gronings is gaan zingen. Toen ik in mijn eigen taal begon te zingen was alles opeens echt.'



Thuisgekomen in Stad

Goverde verhuisde een aantal jaar geleden van Wageningen naar Stad, een beslissende verandering in het leven van de nu 23-jarige muzikant. 'Ik heb hier mijn band leren kennen en ben in het Nederlands gaan zingen. Ik ben hier thuisgekomen. Het is hier gewoon lekker rustig voor een stad.'

Inmiddels timmert Goverde behoorlijk aan de weg. Hij kreeg al lovende recensies van Daniël Lohues, werkte met het Noordpool Orkest, is regelmatig te horen op landelijke radio en stond deze week op het Bevrijdingsfestival.

Fouten uit de tienerjaren

Nederlandstalig en energiek dus, maar waar gaan z'n nummers eigenlijk over? 'Op de EP staan allemaal eigen nummers, ik heb al mijn fouten uit mijn tienerjaren en die van begin twintig netjes gerangschikt. Ik maak muziek die ik goed live kan spelen. Het is niet leuk dat dit nu niet kan.'

Wat zijn z'n ambities? 'Deze zomer ga ik nog een EP opnemen, die komt volgend jaar uit. Hopelijk gaan we dan alle leuke podia in het land bij langs. Daarna zou ik het te gek vinden om bij een label als Excelsior mijn debuut-LP met tien of twaalf nummers te maken.'

Fred Goverde bij Noord Vandaag met zijn tweede single 'Bijna weer verliefd' van de EP 'Goo-vur-duh':