'Gemeenten staken bijna half miljoen subsidie in Confucius instituten'

Het Confucius Institute in de Boteringestraat in Stad (Foto: Google Streetview)

Naast de gemeente Groningen hebben ook twee andere Nederlandse gemeenten en één provincie geld gestoken in de oprichting en financiering van zogenoemde Confucius instituten, controversiële onderwijsinstellingen met banden met de Chinese staat. Het gaat in totaal om een bedrag van zo'n half miljoen euro.

Het was al langer bekend dat de gemeente Groningen als subsidieverlener optrad voor het Confucius Instituut. De gemeente Groningen trok tien jaar lang jaarlijks 30.000 euro uit.

Den Haag gaf in 2006 een bedrag van 32.500 euro aan het lokale Confucius instituut. Maastricht en Limburg gaven gedurende vier jaar samen 40.000 euro per jaar. In totaal kwam dit neer op 492.500 euro, schrijft de NOS op basis van onderzoek van onderzoekscollectief Follow The Money.

Opspraak

De Confucius instituten werden opgericht met als doel de taal en cultuur van China aan de man te brengen. De instellingen, gevestigd over de hele wereld, raakten de afgelopen tijd meermaals in opspraak in binnen- en buitenland door de banden die zij onderhouden met de Chinese overheid. Volgens critici worden de instellingen door Peking ingezet om propaganda te verspreiden.

Het Groningen Confucius Instituut raakte in februari in opspraak. Dat had te maken met het contract van een hoogleraar Chinese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die de helft van zijn salaris van het Groningen Confucius Instituut kreeg. Het werd hem contractueel verboden 'het imago van China te beschadigen'.

Zorgen

Academici reageerden verbaasd over die contractuele afspraak. Ook Kamerleden en de demissionair minister van Onderwijs Van Engelshoven spraken hun zorgen uit. Eind maart maakte de RUG bekend de overeenkomst met het Groningen Confucius Instituut niet te zullen verlengen.



Lees ook:

- Studentenpartij: 'RUG neemt veiligheid studenten niet serieus'

- Na druk minister ziet RUG voortaan af van Chinees geld voor leerstoel

- Onderwijsminister: zorgen over academische vrijheid aan RUG