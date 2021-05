'Operatie spoordek' voor Ring Zuid in volle gang: 'Het staat er goed voor'

Het betonnen spoordek komt onder de treinrails te liggen. Uiteindelijk moet het autoverkeer er onderdoor gaan, als het werk aan de zuidelijke ringweg over een aantal jaren klaar is.

'Ik ga elke dag even kijken'

De klus trekt belangstelling van het publiek. 'Ik vind het mooi om te kijken hoe het allemaal verloopt', zegt Herman van der Ploeg uit Ten Boer. 'Volgens mij gaat het wel voorspoedig. Ik heb de hele week vakantie en ga elke dag even kijken. Dit vind ik interessant.'

Een deel van het spoor is al verwijderd (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Sneltesten beschikbaar voor de werklui

De aannemer ziet vanwege de coronamaatregelen het liefste dat belangstellenden de werkzaamheden volgen via de webcam. Voor de bouwvakkers zijn sneltesten aangeschaft, vertelt Kramer.

'We letten er echt op, zitten er bovenop. Hier zijn grote aantallen mensen aan het werk, er staan geen grote ploegen klaar als vervanging. Je moet echt opletten. Wie wat verkouden lijkt, krijgt direct een sneltest, geen enkele twijfel. En als het nodig is, wordt iemand direct geïsoleerd van de groep.'

Werk in uitvoering (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Treinverkeer ligt stil

Het spoordek wordt in de loop van woensdagochtend geplaatst, zo is de planning. Tot die tijd worden onder meer de spoorrails verwijderd en ruimte gemaakt. Het treinverkeer tussen Groningen Hoofdstation en Groningen Europapark ligt daarom stil tot en met volgende week zondag. Op maandagochtend 17 mei moet alles klaar zijn, want dan gaan de treinen weer rijden.

Een kraan aan het werk op het spoor (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Dag en nacht doorgewerkt

Om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt, is er een planning gemaakt per kwartier. Er wordt dag en nacht doorgewerkt, in drie ploegen van acht uur. Dat er regen op komst is, zal volgens Kramer niet voor vertraging zorgen. Anders wordt het bij onweer. 'Dat zullen we voorzichtig zijn en misschien even moeten stoppen. Maar laten we ervan uitgaan dat het goed gaat.'

