Warming-up: FC Emmen - FC Groningen

Van de laatste zeven wedstrijden wist FC Groningen slechts één keer te winnen. Ondanks deze wat mindere periode staat de ploeg van Danny Buijs nog altijd op een keurige zevende plaats in de eredivisie. Om de play-offs veilig te stellen, zijn er nog steeds een paar punten nodig. Doordat het de laatste weken minder gaat, heeft Buijs besloten om zijn opstelling enigszins om te gooien. De defensieve zekerheid, waar FC Groningen voor de winterstop zo om bekend stond, moet terugkeren.

De vorm: FC Groningen

Op 3 maart speelde FC Groningen zo’n zeventig minuten met tien man in de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Het was tevens de laatste overwinning, door een pegel van Mo El Hankouri vlak voor tijd. De drie wedstrijden die daarna werden gespeeld, gingen allen verloren. Alleen vorige week werd er een goal gemaakt. Het spel aan de bal is de laatste tijd ver onder de maat en de ploeg heeft ontzettend veel moeite om kansen te creëren en gevaarlijk te worden. Daarom werd er afgelopen week meer gepraat dan daarvoor. Volgens Buijs lopen meerdere spelers op hun tenen, zijn ze zoekende naar hun ritme, maar ook het niveau moet omhoog.

De vorm: FC Emmen

De ploeg van Dick Lukkien is de laatste weken op stoom. Tegen Ajax werd vorige week dan weliswaar verloren, maar Emmen is inmiddels opgekrabbeld naar de zestiende plaats. Dat is een plek die straks recht geeft op play-offs. Voor Emmen heeft de wereld er langere tijd heel anders uitgezien, maar zelfs rechtstreekse handhaving behoort weer tot de mogelijkheden. Willem II staat momenteel een plek hoger, met een gat van slechts één punt. Een zege tegen FC Groningen kan FC Emmen een veilige plek bezorgen.

Waar moeten we op letten?

Dat zijn eigenlijk twee dingen. FC Groningen wil aan de bal meer laten zien dat de afgelopen weken. Vooral het spel voorin moet naar een hoger plan. Tegen Sparta had FC Groningen weliswaar lang controle, tot kansen leidde dat niet. Ook moet het defensief weer een stuk beter. Daar is de afgelopen week veel aandacht aan besteed. Mike te Wierik staat waarschijnlijk weer centraal achterin, wat ervoor zorgt dat Damil Dankerlui terugkeert als rechtsback.

Historie

FC Emmen en FC Groningen speelden twee keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Emmen. Vorig seizoen won FC Groningen dankzij een late goal van Ajdin Hrustic. Het jaar ervoor won Emmen met 1-0.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Emmen – FC Groningen begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 11.30 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck zijn geblesseerd. Wessel Dammers en Arjen Robben zijn twijfelgevallen.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, D. van Kaam, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Matusiwa, El Messaoudi, Abraham, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

