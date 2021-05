Donar is ook zonder fans gemotiveerd voor play-offs

De play-offs hebben een andere opzet dan normaal. De eerste ronde bestaat uit twee duels, in plaats van drie. Dinsdagavond speelt de ploeg van coach Pete Miller de return in eigen huis. Normaal gesproken is MartiniPlaza in deze tijd een flinke heksenketel wanneer Donar speelt. Of de spelers zichzelf nu net zo goed op kunnen peppen, is nog maar de vraag. Leon Williams denkt van wel.

‘Ik denk dat het meevalt, omdat je weet dat de prijs redelijk dichtbij is. In dat opzicht weet je waar het om gaat, en dat het nog maar kort duurt. natuurlijk is het enorm jammer dat het publiek er niet is, omdat dat je extra energie kan geven. Maar goed, het draait wel om de prijzen nu, dus ik heb er enorm veel zin in’, aldus de spelverdeler.

Moeizame tijd

Donar heeft een bewogen tijd achter de rug. Op maandag 12 april werd coach Ivan Rudez ontslagen en opgevolgd door Pete Miller, die zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach met grote overmacht won in Den Helder (64-105). Vervolgens werd er ook overtuigend gewonnen in Rotterdam van Feyenoord (80-99). Donar eindigde zodoende in de Elite A-groep als derde, Den Helder als zesde.

Toch volgde daarna weer een domper, in het bekertoernooi, toen Donar in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere finalist, Yoast United uit Bemmel (97- 91). ‘Ja, die hakte er wel in. Mede doordat ook de andere grote teams eruit lagen, waardoor de kansen juist groter waren geweest om het toernooi te winnen. Maar het had als voordeel dat we meer konden trainen op de tactiek, dus in dat opzicht hebben we er wel wat aan gehad’, aldus Williams.

‘Trots op Jef de Vries’

Voor Pete Miller kreeg het toernooi zelfs nog een bijzonder slotakkoord, doordat hij zijn voormalig pupil Jef de Vries de beker zag winnen met BAL uit Weert. ‘Hij heeft twee jaar onder mij gespeeld en hij was echt de leider van mijn DTL-team, de U22. Hij speelde mee op een belangrijk moment in de wedstrijd en maakte een belangrijke driepunter. Toen had ik contact met mijn assistent, Stijn Lechner, en hij zei: Wauw, Jef! En ik zei toen: Hey, ik heb dat al heel vaak gezien van hem. Dus ik ben erg trots en blij voor hem’, glimlacht Miller.

‘Het is niet alsof ze hun spullen al aan het pakken zijn’

Ondanks de tegenslagen en de coronatijd, denkt de 69-jarige Miller niet dat zijn spelers zo snel mogelijk naar huis willen. ‘Nee, ze zijn nog niet klaar met het seizoen. Ze hebben hooguit niet helemaal het play-off gevoel, doordat er geen fans bij zijn, maar ze zijn gefocust op de training en spelen met een hoge intensiteit. Het is niet alsof ze hun spullen al aan het inpakken zijn, om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. Dat gevoel heb ik niet. En ik heb dat wel eens eerder meegemaakt, dus ik kan het wel zien aan spelers. Dan is de intensiteit of de focus er niet, omdat ze al nadenken om te vertrekken. En lichaamstaal speelt daarin een rol. Dat zou ik dan wel gezien hebben’, aldus de ervaren oefenmeester.

Zaterdagavond vanaf 19.30 uur speelt Donar tegen Den Helder Suns. Ondanks de lagere klassering van de ploeg uit Noord-Holland, en de grote zege van de Groningers onlangs, zal Donar met maximale scherpte voor de dag komen, zo belooft Williams. ‘Ze zijn enorm getalenteerd en we gaan ze niet onderschatten, in wat voor opzicht dan ook.’

