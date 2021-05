Het 'Kleinste Museum van Noord-Nederland' droomt van Henk Helmantel

Het museum, aan de Noordwoldseweg voor dorpshuis De Woldstee, werd op 7 juli 2018 officieel geopend door de burgemeester Erica van Lente van de inmiddels verdwenen gemeente Bedum. Het museum werd geïnspireerd op de Kunsthalle Marcel Duchamp (KMD), zo laat een plaquette lezen. Dat is het kleinste museum ter wereld dat in het Zwitserse Cully staat.

'Beter goed gejat dan slecht bedacht', zegt Henk Reysoo van de Kunstcommissie, één van de initiatiefnemers.

'Vanwege corona', vervolgt Reysoo. 'zie je heel veel kleine musea ontstaan, maar toen we hiermee begonnen was het nog heel bijzonder.'

Telkens een ander kunstwerk

Wat het museum precies inhoudt? Verslaggever Wiebe Klijnstra legt uit: 'Ik vergelijk het een beetje met een grote gasfles, die is doorgezaagd, en waar glas in is gezet.' Op gezette tijden wordt daar telkens weer een ander kunstwerk in gezet.

Het gaat goed met het museum, zegt Reysoo. 'Want je hebt geen museumjaarkaart nodig, het is dag en nacht geopend en je hebt geen last van corona. We hebben om de zes weken een andere expositie. Mensen staan niet in rijen van drie, maar het komt langzaam op gang.'

De huidige expositie (Foto: Wieben Klijnstra/RTV Noord)

Onze wens? Henk Helmantel die hier komt exposeren Henk Reysoo

De huidige expositie betreft een schilderijtje van zo'n 25 bij 25 centimeter van vijf paddenstoelen, schilder onbekend. Reysoo: 'Ik weet het ook niet, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.'

'Kunstenaars vinden het leuk'

Het museum draait nu dus bijna drie jaar. Reysoo: 'De reacties zijn leuk, ook van kunstenaars. Die staan graag op de foto te schitteren naast het museum. Maar mensen reageren vooral als we een tijdje niks doen. 'Kom op, er moet weer wat nieuws in', zeggen ze dan.'

Natuurlijk heeft het Kleinste Museum ook zo z'n wensen. 'Als Henk Helmantel hier toch een keer zou exposeren...', mijmert Reysoo. 'Kijk, over smaak valt natuurlijk te twisten, maar ik denk dat de kunst van Helmantel toch wel boven iedere twijfel verheven is, toch?'

