'Ik zei: Haal die man meteen naar de studio en organiseer wat'

Rob Zandvoort was eind jaren zeventig chef gevarieerde programma's van de RONO, de voorloper van RTV Noord. Door de barre winter van 1979 veranderde de RONO van grijze hautaine omroep tot enorm populair medium.

Stamtoavel

Zandvoort sprong daarop in met bijvoorbeeld het nieuwe Groninger programma op de zaterdagmorgen met de wereldberoemde Stamtoavel. Ook moest van toenmalig hoofdredacteur Swier Broekema de zender met meer populaire muziek komen.

En toeval of niet, tegelijkertijd belandde het bekende cassettebandje met een mengelmoes van muziek en liedstukjes van Ede Staal op de burelen van de RONO aan het Martinikerkhof.

Galm

Engbert Gruben kwam er mee. 'Ik zei tegen hem: Haal die man meteen naar de studio. organiseer wat. Want ik hoorde in hem Gronings, een beetje Jacques Brel en wat gebrom. En natuurlijk die galm, maar dat vond ik niks. Maar toch zei ik: probeer het.'

En dat werd, zoals we allemaal weten, een een groot succes. In zijn hoedanigheid als RONO-chef kwam Zandvoort ook wel eens bij Ede over de vloer.

Rob Zandvoort vertelt vol vuur over Ede (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

'Ede en ik hadden een klik over auto's. Hij met z'n Saab en eendjes en ik met mijn oude MG. Toen zei hij een keer kom eens langs in Nieuw-Beerta. Kom eens kijken met de MG.'

Stuiteren achter het stuur

Dat deed Zandvoort. 'Ik herinner me nog de sfeer van de boerderij en zijn vrouw Fieke. Maar hij moest en zou rijden in mijn MG. Het was een uur of zes, zeven 's avonds midden in de zomer. We reden naar Nieuwe-Statenzijl en daarna door de polder naar Termunterzijl. Dan zat-ie te genieten. Gewoon te stuiteren achter het stuur. Veel te hard rijden ook. Scheuren. Een en al plezier. Hij was als een kind zo blij.'

Tijdens de opname brak er brand uit in de kamer. En duikelen we een unieke jingle op. Meer van horen? Deze en nog veel meer verhalen in aflevering 34 van de podcast Credo.

Waar te beluisteren?

Meer afleveringen?

Andere podcasts

