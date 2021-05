Ontketende Robben leidt FC Groningen naar grootste seizoenszege in Emmen

Play-offs veilig

Door deze zege krikt de ploeg van coach Danny Buijs het puntentotaal op tot 49 uit 32 duels. Concurrenten Sparta Rotterdam en Heracles Almelo zijn hiermee op zes punten gezet met nog twee duels te spelen. Het doelsaldo van de Groningers is tevens een stuk beter in vergelijking met beide concurrenten. Robben zorgde zowel bij de 0-2 als de 0-3 voor een beslissende assist. Twee keer wist Alessio Da Cruz te profiteren en werkte goed af. Het was de grootste seizoenszege voor de Groningers.

Stoom

Bart van Hintum scoorde na een klein half uur spelen het openingsdoelpunt. Een lange voorzet van Lundqvist werd knap ingekopt door Bart van Hintum die Emmen-doelman Verrips passeerde. De in de basis startende Robben zorgde voor veel dreiging en kwam dus in de tweede helft echt op stoom. Eerst stak hij Da Cruz weg na een vrije trap waarvan de spits goed profiteerde.

Toetje

In de 62e minuut werkte dit trucje opnieuw. Dit keer stelde Robben na een mooie rush opnieuw Da Cruz in staat om te scoren. Het slotakkoord kwam op naam van Paulos Abraham. FC Groningen komt aanstaande donderdag opnieuw in actie. Dan is in het HCM-stadion AZ de tegenstander. De aftrap is om 14.30 uur.

