50Plus-Statenlid door andere partijen gepolst voor overstap

Statenlid Johan ten Hoove van 50Plus is door verschillende Statenfracties gepolst of hij zich bij hen wil aansluiten. De aanhoudende onrust binnen 50Plus en het opstappen van Kamerlid Liane den Haan zijn voor andere partijen aanleiding Ten Hoove te vragen naar zijn ambities.

De inwoner van de stad Groningen heeft echter besloten 50Plus voorlopig trouw te blijven. ‘Ik heb inderdaad voor de verkiezingen gezegd dat ik uit de partij zou stappen wanneer we geen zetel zouden halen’, zegt hij.

‘Door het enorme verraad van Liane de Haan raken we onze zetel kwijt, maar mensen binnen 50 Plus hebben mij en andere Statenleden in het land gevraagd de partij trouw te blijven. Ze hebben een beroep op mij gedaan en daar wil ik gehoor aan geven. Als wij eruit zouden stappen, zou 50Plus helemaal instorten; dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben.’

Praten over samenwerking

Ten Hoove zegt door verschillende fracties gepolst te zijn over zijn politieke toekomst, maar hij heeft besloten daar niet op in te gaan. ‘De komende weken wil ik wél gebruiken als verkenningsfase en met partijen in gesprek gaan om goed te gaan samenwerken. Als regionaal Statenlid voor een partij met één zetel moet je dat ook doen, vind ik. Zo bereik je ook meer voor de mensen in Groningen.’

'Ze heeft de partij zwaar bedonderd'

Het Statenlid baalt wél van de situatie in Den Haag, waar het enige Kamerlid Den Haan al na enkele weken uit 50Plus is gestapt en op eigen titel verdergaat. ‘Ze heeft de partij zwaar bedonderd. Maar het lijntje met de Tweede Kamerfractie gaan we niet zozeer missen; dat het partijbureau in Den Haag nu verdwijnt is wel jammer. Want van hen kregen we wel bruikbare informatie door.’

Wat volgens Ten Hoove meespeelt bij zijn besluit om 50Plus trouw te blijven en bijvoorbeeld niet uit de Staten te stappen, is het feit dat nummer 2 Dinah Hagedoorn is overgestapt naar een andere partij en Ten Hoove bang is dat zij die zetel zou meenemen. ‘Dan krijg je toestanden zoals bij Forum voor Democratie, waar het nieuwe Statenlid Jeroen de Vries nu voor GO in de Staten stapt. Dat wilde ik ook niet.’

