Robben: 'Ik heb genoten, zo moest het zijn'

Voor Arjen Robben was de basisplaats die hij had tegen FC Emmen een beloning voor het harde werken van de afgelopen maanden. 'Vandaag viel alles op zijn plaats.'

De vleugelaanvaller speelde in Emmen tachtig minuten. 'Dit is wat ik wilde. Je bent al een jaar bezig, daar had ik meer van gehoopt en verwacht. Dat is zwaar tegen gevallen. Ik wilde koste wat het kost weer op het veld terugkeren. Ik zie dit echt als dé beloning. Vanaf het begin gespeeld, lekker gespeeld. Plezier gehad, 4-0 winnen. Twee assists gegeven. Heerlijk.'

Blij voor het team

Robben was daarnaast uiteraard ook blij voor het team. 'Ik ben heel, heel blij voor het team. We hebben een goede week achter de rug, veel gesproken. Afgelopen maandag een bespreking gehad van 2,5 uur. Iedereen kon zijn hart luchten. In die rol probeer ook jongens te helpen. We speelden een prima eerste helft, dat moet je bevestigen. Geen ruimte voor verslapping laten.'

Andere mindset

Mike te Wierik speelde tegen FC Emmen weer als centrale verdediger. 'We staan nu te stralen,' aldus Te Wierik. 'We stonden vandaag met een hele andere mindset op het veld. De laatste weken liep het niet. Deze week hebben we meer de nadruk gelegd op goed positiespel. Ik zag meer de bereidheid om elkaar nog meer te helpen. Dan kon je ook zien dat Emmen geen kans heeft gehad.'

Gigantisch compliment

Coach Danny Buijs gaf Robben alle credits. 'Deze jongen verdient zo'n ongelooflijk groot compliment. Voor hoe hij is. Als je zo'n stap maakt om je eigen cluppie te helpen. Zijn inbreng bij het team, hoe hij zijn vreugde deelt met de rest van de ploeg. Deze jongen heeft extreme kwaliteiten. Ik ben vooral heel blij voor hem. Iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt is hem enorm dankbaar.'

Vertrouwen

Alessio Da Cruz was belangrijk voor de ploeg met twee doelpunten. 'Dit geeft je vertrouwen een boost.' Wel is bekend dat hij waarschijnlijk niet bij FC Groningen zal blijven. 'Ik voel me voetballend meer op mijn gemak in Italië. Met de mensen om mij heen ben ik tot deze conclusie gekomen. Ik heb met de club afgesproken dat we het er na de play-offs over gaan hebben.'

Terechte nederlaag

Emmen-coach Dick Lukkien had zich heel wat anders voorgesteld bij de wedstrijd tegen FC Groningen. 'Het was een meer dan terechte nederlaag voor ons. Groningen speelde ook heel goed, ze wisten telkens op het middenveld een mannetje meer te creëren. Robben gaf zijn ploeg ook heel veel energie, hij was onbespeelbaar voor ons. We geven de goals simpel weg, hebben veel achter de bal aan moeten lopen. Dan ebt de energie op een gegeven moment ook weg.'

