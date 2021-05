Meeuw met plastic om bek heeft hulp nodig: 'Hij wordt steeds zwakker' (update)

De eerste melding kwam zo'n vier weken geleden', zegt Suus van der Woude van de Dierenambulance. 'Vanaf dat moment zijn we er al mee bezig.'

'Hij is heel mager geworden'

Volgens haar zit het stuk plastic om het bovenste deel van de snavel geklemd, waardoor eten en drinken nauwelijks gaat. We zien dat hij de afgelopen weken heel mager is geworden, hij ziet er een stuk slechter uit.'

Steeds net te laat

Ondanks meerdere pogingen is het nog niet gelukt het dier te vangen, zegt Van der Woude.

'We worden er ontzettend veel over gebeld. Dan proberen we zo snel mogelijk ter plekke te gaan. Maar meeuwen zijn heel onrustig. Zodra we er zijn, is ie al weer gevlogen. Vandaar de oproep aan iedereen om te helpen, want we zijn aldoor net te laat.'

Een jas over een meeuw gooien is niet zielig. Het is juist zielig zoals hij nu leeft Suus van der Woude - Dierenambulance Groningen

Straks te zwak om te vliegen

De meeuw laat zich het meeste zien op de Vismarkt in Groningen. Telkens als vrijwilligers van de Dierenambulance langskomen, is de vogel weggevlogen. Ondanks dat hij steeds zwakker wordt, kan hij namelijk nog wel vliegen.

'We verwachten wel dat hij meer moeite krijgt met vliegen omdat hij zo zwak ik. Dat zou het makkelijker maken om hem te vangen.'

'Gooi een jas over hem heen'

De Dierenambulance roept mensen op om mee te helpen de meeuw te vangen, bijvoorbeeld door een jas over hem heen te gooien. Dan kunnen vrijwilligers hem verlossen van het bakje en het dier naar de opvang brengen om aan te sterken.

'Dat hebben we ook aan de mensen op de markt gevraagd. En nee, een jas over een meeuw gooien is niet zielig. Er kan niet zoveel gebeuren. Het is juist zielig zoals hij nu leeft. Hij moet gewoon geholpen worden', benadrukt Van der Woude.

Update: Het bericht is aangevuld met quotes van Suus van der Woude, van de Dierenambulance.