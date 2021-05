'Robben in topvorm is de beste speler van de Eredivisie'

Stoppen of doorgaan? En op welk niveau kom je terug na zware blessures? Het zijn twee vragen die bij iedere topsporter wel een of meerdere keren door het hoofd gegaan zijn. De drijfveer is in veel gevallen dat 'het spelletje' nog steeds zo leuk is.

Iets wat Arjen Robben ook gedacht moet hebben toen hij na herhaalde tegenslag bij FC Groningen niet kon laten zien wat hij nog steeds in huis heeft. Het knaagde aan de routinier. Tegen FC Emmen bewees hij het voetbal nog niet te zijn verleerd. Sterker nog, hij was de aanjager binnen het elftal dat met 4-0 won.

Zijn reactie na afloop sprak boekdelen.

Maakt niet uit hoe oud je bent

Handbalster Lois Abbingh kan erover meepraten. Twee keer raakte ze zwaar geblesseerd aan haar knie. De Groningse international revalideerde tot twee keer toe succesvol. Als ze het niet meer had zien zitten en gestopt was, was ze nooit de speelster geworden die Nederland voor het eerst naar de wereldtitel handbal schoot. 'Het maakt niet uit hoe oud je bent. Op die momenten vergeet je alles wat je daarvoor hebt meegemaakt tijdens een blessure', stelt Abbingh.

Bewijsdrang

Vanzelfsprekend heeft ook zij getwijfeld of ze wel door moest gaan. 'Als je plezier houdt in het spelen van wedstrijden, is dat wel de houvast die je nodig hebt. Op jonge leeftijd speelt bewijsdrang ook heel erg mee.'

Abbingh ging er zondagmiddag eens lekker voor zitten na een training met haar club Odense in Denemarken. 'Ik was om half een thuis en heb het grootste gedeelte van de wedstrijd gezien. Het was mooi om te zien hoe gedreven Robben nog altijd is. Als je op 37-jarige leeftijd op dat niveau nog kunt spelen, moet je het gewoon doen.'

Beloning

Rutger Smith zag de excellerende Robben in samenvatting. De voormalig discuswerper en kogelstoter uit Leek kreeg in zijn loopbaan met zware blessures te maken. Hij vond steeds weer het doorzettingsvermogen om op die momenten geen punt achter z'n carrière te zetten. Hetzelfde ziet hij bij Robben.

'Het is allereerst een hele mooie overwinning voor FC Groningen. En dat Robben daar een belangrijk aandeel in heeft is nog mooier. Zo'n wedstrijd als gisteren is een beloning voor zijn doorzettingsvermogen. Dan zijn de moeilijke maanden het allemaal waard geweest', vindt de Reus uit Leek, met heel wat medailles van WK's en EK's in de prijzenkast.

Mooiste jaren van je leven

Smith zette zelf in 2018 op 37-jarige leeftijd een punt achter z'n sportieve loopbaan. Robben is net zo oud, maar dat kan nog best wel in de ogen van Smith: 'Voetbal is een teamsport, dan kun je zelf een keer niet goed spelen, maar kan het team wel winnen. Bij mij was dat als individuele sporter anders. En als je het nog kunt zoals Robben nu, moet je het doen. De jaren als topsporter zijn de mooiste van je leven. In topvorm is hij de beste speler van de Eredivisie.'

Moment van stoppen is moeilijk te bepalen

Danielle Bekkering is het ook niet ontgaan dat er zondagmiddag iets bijzonders gebeurde op de Oude Meerdijk in Emmen. Ze heeft niet alles gezien, maar wat ze zag deed de oud-marathonschaatsster goed. 'Ik herken heel veel plezier in het spel van Robben. Iets wat ik ook altijd had. Ik vind hem verder heel bevlogen en enthousiast. Verder is zijn invloed en kwaliteit heel groot. Daardoor laat Robben zien nog heel goed te kunnen voetballen', signaleert Bekkering.

Of de Bedumer er nog een jaar aan vast moet plakken of stoppen is uiteraard aan Robben zelf. Bekkering kan wat dat betreft moeilijk oordelen. 'Ik ben relatief weinig geblesseerd geweest. Het moment om te stoppen is moeilijk te bepalen. Ik wilde in ieder geval geen pelotonvulling meer zijn en heb zelf beslist om te stoppen. Wat wel mee kan spelen is of FC Groningen Europees voetbal haalt. Dat zou de cirkel voor Robben misschien al wel rond maken.'

Robben naar EK?

Als antwoord op de vraag of Robben geselecteerd moet worden voor het Europees Kampioenschap hebben de drie topsporters uit Groningen vergelijkbare meningen. Smith: 'Ik denk dat iedere bondscoach wel een speler als Robben in de selectie wil hebben. Aan de andere kant heeft hij het ook wel mooi afgesloten bij Oranje. Als je 'nee' zegt moet je achteraf geen spijt krijgen. In de nadagen van je carrière moet je je hart volgen.'

Bekkering: 'Robben kent het spelletje zo goed. Als ik - zoals gisteren - zie hoe fit hij is, mag hij wat mij betreft mee naar het EK. Maar het is uiteraard zijn beslissing.' Abbingh: 'Als je er zoveel voor over hebt gehad om uit te blinken bij Emmen-Groningen dan moet je het gewoon doen. En leeftijd maakt daarbij niet uit. Ervaring kan op het EK doorslaggevend zijn.

