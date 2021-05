Media over Robben: 'Dít is waar sport om draait'

Werken de tweets in dit artikel niet? Bekijk het artikel op de mobiele website.

Het meest gedeelde beeld na de wedstrijd zijn de emoties die Robben heeft voor de camera van ESPN na de wedstrijd. Voetbalaccounts en twitteraars uit Spanje, Brazilië, Italië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije delen het beeld dat na de wedstrijd snel door het internationale account van ESPN wordt getweet.

Moet Robben mee naar het EK?

Het AD laat Wesley Sneijder aan het woord over Robben. 'Mee naar het EK? Dat zou een sensatie zijn', aldus de aanvallend middenvelder die eveneens een uitgebreid afscheid kreeg bij het Nederlands elftal.

De Telegraaf voert haar eigen voetbalchef op over de EK-vraag. 'Robben in grootse vorm is een toevoeging voor Oranje', oppert Valentijn Driessen. En ook voetbalveteraan Theo Janssen is ervoor te porren, zegt hij in Studio Voetbal:

Het grote social media-account Voetbalflitsen stelt de EK-vraag aan haar lezers, zoals ook RTV Noord dat doet: 'Moet Robben mee naar het EK voetbal?'

Speler van de Week

Voetbal International blikt vooral nog even terug op afgelopen Eredivisie-weekend en doopt de Bedumer tot Speler van de Week. Ook Alessio Da Cruz, die de assists van Robben benutte tegen FC Emmen, krijgt een 8 op zijn rapport.

'Robben is een eeuwig kind'

Columnist Willem Vissers van de Volkskrant ziet in de comeback een groter verhaal. 'Het voetbal verlangt hevig naar dromers. Arjen Robben is een dromer. Een eeuwig kind van 37 jaar.'

Ook voetbalverslaggever Barbara Barend genoot van het optreden, en dan met name het plezier van Robben:

Wielrenner Marijn de Vries betoogt in haar column in Trouw waarom ze zo verschrikkelijk veel van Robben houdt. 'Mooier is als Robben naar een ballenjongen van FC Emmen dribbelt en met hem gaat overtikken. Hoe oud zal het mannetje zijn? Tien? Twaalf? 'Ja, goed zo', moedigt Arjen hem aan. In kleine gebaren zit vaak de essentie verborgen.' Eerder tweet ze al: 'Dít is waar sport om draait.'

Voor wie dat overtikken heeft gemist: zowel NOS als ESPN deelden video's van Robbens warming-up. Beide video's krijgen meer duizenden likes en worden honderden keren gedeeld.

Icoon op een fiets

Ook in Duitsland houden Bayern München-fans de aanvaller nog altijd goed in de gaten. Zo wordt ook bij onze oosterburen opgepikt dat hij na de wedstrijd naar huis fietste. Niet zelden is het bijschrift bij deze foto: 'Icoon op een fiets'.

Nog een keer terugkijken?

Ten slotte, voor wie het gemist heeft of er geen genoeg van krijgt, de hoogtepunten van FC Emmen - FC Groningen:

