Multifunctioneel gebouw geopend in De Wijert: 'Aanwinst voor de wijk'

Het nieuwe pand is een verzamelgebouw voor basisschool de Tamarisk, kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang Kids First en Forumbibliotheek De Wijert.

Juist dat deze kinderen nu zo’n gebouw krijgen, dat vind ik het mooiste Directeur Henk Huisinga van De Tamarisk

Trotse directeur

'Zestien jaar geleden zijn we hier aan begonnen met een aantal partners en nu kunnen we het gebouw eindelijk in gebruik nemen. Trots ben ik, dat is het goede woord’, zegt directeur Henk Huisinga van cbs De Tamarisk.

Belangrijk voor de hele wijk

‘Dit gebouw is niet alleen belangrijk voor de school en haar gebruikers, maar voor de hele wijk’, gaat Huisinga verder. ‘We hebben hier een wijk met een bepaalde populatie. De kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig. Juist dat deze kinderen nu zo’n gebouw krijgen, dat vind ik het mooiste.’

Onderwijskundige ideeën vertaald door architect

Huisinga is nu zo’n negen jaar directeur van De Tamarisk. ‘Mijn voorganger is hier dus al mee begonnen. Het project heeft me veel zweetdruppels gekost, maar ook veel plezier gegeven. Ik heb bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de architect over mijn visie op onderwijs. Dat zie ik nu terug in dit gebouw; het is dus ook oogsten op dit moment.’

Als voorbeeld noemt Huisinga het grote Daltonplein in de school. ‘We zijn een Daltonschool en we gunnen ieder kind een eigen werkplek, ook buiten de groep. Op dat plein kunnen de kinderen een eigen werkplek zoeken. Dat is een voorbeeld van een onderwijskundig idee dat door de architect is vertaald.’

Huisinga zit inmiddels in de ‘herfst van zijn carrière’. ‘Maar ik hoop hier nog een paar jaar van te kunnen genieten’, lacht hij.



