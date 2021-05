Opnieuw minder huizen opgekocht in bevingsgebied

Vijf huiseigenaren willen hun huis in het aardbevingsgebied op laten kopen. Niet eerder hebben zo weinig woningeigenaren zich voor de opkoopregeling gemeld bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het voordeel voor de mensen die het wel willen: er is daardoor geen wachtlijst.

De opkoopregeling is er tweemaal per jaar. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. In totaal is er tien miljoen euro beschikbaar om de huizen mee op te kopen. Opgekochte huizen gaan later weer in de verkoop en de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe huizen mee op te kopen.

Langer zichtbaar

De afnemende interesse voor de regeling is al langer zichtbaar. Afgelopen najaar waren er nog elf aanmeldingen. In het voorjaar van 2020 waren het er nog meer dan dertig. In 2019 waren er in totaal nog 76 geïnteresseerden en in 2018 zelfs 159 huiseigenaren die van hun woning af wilden.

Woningmarkt

De Nationaal Coördinator Groningen denkt dat de afname komt door de aantrekkende woningmarkt. In de opkoopregeling wordt het huis overgenomen voor 95 procent van de marktwaarde. In de huidige woningmarkt worden huizen nog wel eens voor boven de marktwaarde verkocht.

Om in aanmerking te komen voor de opkoopregeling moet een huis bovendien twaalf maanden achtereen te koop hebben gestaan. Ook daar is in de huidige woningmarkt minder sprake van.

Najaar opnieuw

In september start de volgende aanvraagronde voor de opkoopregeling. De NCG verwacht dat de tien miljoen euro voor dit kalenderjaar toereikend is, omdat er dus relatief weinig belangstelling is voor het opkomen van een woning.

