Koningin Máxima in Bourtange voor muziekles

Máxima was maandag te gast in de vesting. Als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas zet ze zich in voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in het Noorden.

Het bezoek van de koningin aan Bourtange is onderdeel van de campagne ‘50dagenmuziek’ van de stichting, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de koningin.

Meer muziekonderwijs in Oost-Groningen

Onderdeel van het bezoek is het MuziekAkkoord Groningen-Oost. In dit convenant staat welke organisaties zich in Oost-Groningen moeten inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen en hoe ze dat gaan doen.

Ruim 8000 Groningse kinderen krijgen hierdoor binnenkort structureel muziekles op school, door de samenwerking van onder meer Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), Stichting Kunst en Cultuur en Cultuurhuis De Klinker.

Koningin Máxima bekijkt een optreden bij de molen in Bourtange (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Stad Groningen doet het goed

De Stad Groningen loopt wat het muzikale akkoord betreft al een aantal jaren voor op de regio Oost-Groningen. Daar is de afgelopen vier jaar geprobeerd om samen met de PABO, het conservatorium, de kinderopvang en het reguliere onderwijs kinderen enthousiast te maken voor muziek. Volgens wethouder Paul de Rook van gemeente Groningen is dat 'aardig gelukt', maar is er nog wel werk aan de winkel.



Optredens van noordelijke artiesten

Tijdens het bezoek van Máxima aan de vesting traden maandag verschillende artiesten uit het Noorden op in de vesting. Zo lieten de Friese Elske deWall en Hannah Mae uit Drenthe van zich horen en trad de Groningse muziekleraar Michael Hiariej op met zijn schoolband. Ook de drie jonge Drentse zangeressen Jillis, Lianne en Norah gaven een optreden.

