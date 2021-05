De Koffiecorner #123: De dag die je wist dat zou komen, was eindelijk daar

Arjen Robben deed gisteren waar iedereen zo lang op hoopte. Op de training kwam het er al vaker uit, maar nu ook voor het eerst in een wedstrijd. Hij excelleerde binnen de lijnen in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Voor hem, maar ook voor alle FC Groningen-supporters was het moment eindelijk daar.

Arjen Robben en Ahmed el Messaoudi (Foto: Orange Pictures )



Stefan Bleeker: 'Ik had gisteren hetzelfde gevoel als na Nederland - Spanje'.

Martin Drent: 'Je gaat hier nu met een heel lekker gevoel naar toe'.

Stefan Bleeker: 'Ik heb gisteren de hele dag Robben geconsumeerd'.

Martin Drent: 'We zweven vandaag een beetje'.

Niiwino Geertsema: 'Gaan we het alleen over Arjen Robben hebben of ook nog over FC Groningen?'

