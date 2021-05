'Geen Silicon Valley maar Kleivallei': Bedrijven en studenten bundelen krachten

Doel van het RIF is om een netwerk van gebiedscoöperaties op te zetten waarin ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen, studenten en overheid hun krachten en kennis bundelen.

Het RIF bestaat uit één regiocoöperatie, verschillende gebiedscoöperaties en lokale- innovatiewerkplaatsen. Daardoor wordt het volgens de initiatiefnemers eenvoudiger om de juiste mensen en partijen aan elkaar te verbinden.

We willen studenten en mkb'ers samenbrengen; er is zoveel te winnen Willem Foorthuis - lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen Hanzehogeschool

Vraagstukken rond de gaswinning, boeren die kampen met teruglopende inkomsten, krimp, werkloosheid en het verdwijnen van voorzieningen zijn thema’s waarmee het RIF aan de slag gaat. Het RIF wil in elke gemeente een zogeheten innovatiewerkplaats opzetten waar studenten, ondernemers en inwoners samenwerken.

'We moeten van onze eilandjes afkomen'

Volgens initiatiefnemer Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool, is de tijd rijp dat de verschillende gebieden in de provincie beter voor elkaar gaan zorgen, van elkaar gaan leren en op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen. 'We moeten van onze eilandjes afkomen', vindt Foorthuis.

'In de stad lopen honderdduizend studenten rond. In de provincie hebben we zestigduizend mkb'ers. Die zitten vooral in hun eigen bubbel, maar wij willen ze samenbrengen. Er is voor beide partijen zoveel te winnen. Denk aan stages, onderzoek, innovatie. We gaan de boer op om de vragen die er bij de ondernemers zijn op te halen, te bundelen en te koppelen aan scholen of aan de universiteit. Daarbij stellen we ons de vraag: moet dit onderzoek gedaan worden door mbo’ers, hbo’ers of is het een onderwerp voor een studiegroep van de universiteit?’

(Foto: )

Al tien jaar ervaring in het Westerkwartier

De gebiedscoöperatie in het Westerkwartier is inmiddels zo’n tien jaar actief. Duizenden studenten hebben er stages gelopen en onderzoek gedaan. Het heeft onder meer geleid tot de oprichting van de Adviesraad Middag Humsterland en allerlei projecten op het gebied van voedsel. Ook werd onlangs bij wijze van proef het eerste olifantsgras geoogst.

Foorthuis: ‘Dit is een uniek project. Nergens ter wereld vind je een dergelijke provinciale samenwerking waaraan scholen, studenten, gemeenten, de agrarische sector, de zorg en het bedrijfsleven meedoen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is de pionier en nu gaan we het in de hele provincie doen. De provincie moet een Silicon Valley worden, maar dan op onze eigen manier. Ik noem het de Kleivallei.’

Welke partijen werken samen?

Bij het RIF zijn de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier betrokken. Het initiatief wordt gesteund door de provincie Groningen en alle Groningse onderwijsinstellingen. Ook partijen als Univé Noord-Nederland, de Groningse Rabobanken, VNO-NCW MKB Noord en de gebiedscoöperaties Westerkwartier en Zuid-Oost Groningen. De provincie Groningen heeft een subsidie beschikbaar gesteld

