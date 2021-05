Kleedkamer Noord #25: 'Hmm, yeah.. you should let me love you'

Natuurlijk hebben we het over Arjen Robben, ook met Bennie Tuinstra. Die vertelt over zijn debuut voor de Nederlandse volleybalmannen en live in Kleedkamer Noord een voorproefje geeft van zijn ontgroeningsritueel bij de Lange Mannen. Daarnaast horen we onder andere ijshockeyster Marée Dijkema en eventuele kansen op Olympische Spelen, behandelen we de transfers bij Lycurgus en bespreken we Donar in de playoffs.

Tuinstra met geïmproviseerde microfoon (Foto: Eigen foto)

-Bennie Tuinstra: 'Ik heb helemaal geen feedback gehad'

-Bennie Tuinstra: 'Hmm, yeah.. you should let me love you'

-Karel-Jan Buurke: 'Mooi dat Lycurgus voor Nederlands talent gaat'

-Niiwino Geertsema: 'Je kunt toch totaal geen hoogte van Donar krijgen?'

-Karel-Jan Buurke: 'Lacy is nog steeds te dik'

-Henk Elderman: 'De ijshockeydames gaan naar de Olympische Spelen'

Beluister Kleedkamer Noord #25 hier:

