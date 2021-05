Kijk terug: Spoordek voor zuidelijke ringweg ligt op zijn plek (update)

Update: Het spoordek lag om 9.40 uur op zijn plek.

Dat spoordek ligt op de plek waar de nieuwe ring het spoor tussen het Hoofdstation en station Europapark kruist. Auto's rijden daar vanaf 2024 onder het spoor door.

'Best wel een lastige klus', noemde Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort de klus afgelopen week. Het dek weegt meer dan 5.000 ton, en werd tussen 9.00 en 10.00 uur op zijn plek gerold.

Het plaatsen van het spoordek is begonnen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Best spannend

Op woensdagochtend, op de bouwplaats terwijl hij naar het rollen van het spoordek staat te kijken, zegt Kramer dat hij goed heeft geslapen. 'Want de voorbereiding was gewoon goed en iedereen was relaxed in de zin van: dit gaat goedkomen. Maar nu ik hier zo sta en dat enorme ding van 5,5 duizend ton deze kant opkomt, is het toch wel even spannend', bekent hij.

De spanning zit 'm vooral in de ondergrond, of die wel stevig genoeg is. Dat bleek destijds bij de aanleg van de Helperzoomtunnel niet het geval. 'Toen zakte die in het midden wat weg en moesten we inderdaad stoppen. En dat wil je nu natuurlijk niet.'

De operatie trekt behoorlijk wat bekijks (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Het is behoorlijk spectaculair wat we hier aan het doen zijn Bert Kramer - aannemer

Kramer spreekt van een 'enorme operatie'. Hij zegt: 'Als je die machines ook hoort die die 5,5 duizend ton deze kant op moeten trekken... Het is behoorlijk spectaculair wat hier momenteel gebeurt. Het doet me ook écht wel wat. Het moet ook echt lukken, want anders weet je het wel weer: weer die Combinatie Herepoort... Terwijl we hier met een geweldig goed team bezig zijn dat dit allemaal voor elkaar bokst.'

Trots

Bovendien, vervolgt Kramer, wil je ook trots kunnen zijn op wat je aan het doen bent. 'En hier word je ook trots van. Als ik dit zo zie, denk ik ook: die Combinatie Herepoort, die kan het echt wel.'

Wat gebeurt er vandaag?

De afgelopen maanden is het dek gebouwd. In de video hieronder laat Aanpak Ring Zuid zien hoe het inschuiven in zijn werk gaat.

Om de plaatsing mogelijk te maken, rijden er sinds afgelopen zaterdag geen treinen tussen het Hoofdstation en station Europapark. Er rijden bussen. Vanaf station Europapark rijden de treinen richting Oost-Groningen en Zwolle wel gewoon.

En hij ligt!

Rond 9:40 uur ligt het gevaarte, dus zo'n veertig minuten nadat de operatie is gestart, op z'n plaats.

Het spoordek ligt op z'n plaats (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

