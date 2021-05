Directeur Groninger Museum schaart zich achter critici op tijdelijke testwet

De tijdelijke testwet waar de Tweede Kamer dinsdag over stemt, betekent de nekslag voor musea, schouwburgen en theaters. Dat schrijven tientallen directeuren van culturele instellingen en kunstenaars maandag in een brief in NRC Handelsblad.

De brief is ondertekend door bijvoorbeeld directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum, Yoeri Albrecht van De Balie en schrijvers Arnon Grunberg en Oek de Jong. Ook directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum heeft zijn naam onder de brief gezet.

Sneltestlocaties

Als die tijdelijke testwet wordt aangenomen kan het publiek de komende maanden weer naar evenementen, schouwburg, bioscoop en museum, maar alleen als ze zich kort van te voren laten testen in een van de diverse sneltestlocaties die zullen worden ingericht.

'We hebben al bewezen dat het kan'

Net als de andere ondertekenaars van de brief vindt Blüm dat de wet te ver wordt doorgevoerd: 'Het is een onnodige belemmering', zegt hij. 'Kijk, ik ben niet tegen testen, en het kan ook een oplossing zijn voor drukke evenementen zoals popconcerten, waar veel mensen dicht op elkaar staan. Maar voor musea en andere zogeheten doorstroomlocaties is het niet nodig. Bij ons, maar ook bijvoorbeeld in dierentuinen, kunnen bezoekers bewegen en kunnen ze zelf afstand tot elkaar houden. We zorgen voor toezicht, een goede circulatie en ventilatie, we hebben vorig jaar al bewezen dat het op een veilige manier kan, zonder nieuwe corona-uitbraken.'

'Geen succes'

Volgens Blühm zullen veel potentiële bezoekers afhaken als ze zich eerst moeten laten testen. 'In april is er hier in Groningen al proefgedraaid met het testen van publiek dat naar schouwburg, bioscoop of concert wil, en dat was geen succes.'