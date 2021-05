Groningse paardenmakelaar verliest jarenlange strijd om hengst van Noorse miljardairsfamilie

Bijna zes jaar heeft de juridische strijd geduurd. Voor paardenmakelaar Jan Brouwer uit Zevenhuizen eindigde de slepende affaire over hengst Handsome O. in mineur. Brouwer moet 400.000 euro betalen aan de Noorse miljardairsvrouw Kristin Andresen.

Andresen voelde zich bekocht, nadat zij het toppaard in 2015 gekocht had van Brouwer. Later bleek dat het paard geblesseerd was. Handsome O. zou de ziekte 'hanentred' hebben.

Kreupel

Handsome O. was aangemeld voor een hengstenkeuring in het Deense Herning, maar de dag na aflevering in Denemarken, waar Andresen haar paarden stalt, werd de hengst kreupel uit de box gehaald.

Verkoper Jan Brouwer uit Zevenhuizen, een hoefsmid en een arts verklaarden dat het paard kerngezond was bij de verkoop. In Denemarken bleek dat niet het geval te zijn. Daar dook de diagnose 'hanentred' op.

Vier ton

Daarna begon het juridisch getouwtrek. Nadat Andresen eerder de rechtszaak verloor van Brouwer ging ze in hoger beroep. Het gerechtshof in Leeuwarden stelt de Noorse nu in het gelijk.

Brouwer moet vier ton op tafel leggen. Dat is het aankoopbedrag van het paard, schadevergoeding en de juridische kosten.

