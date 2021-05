Ollongren betreurt opmerking NAM: 'Zit ik niet op te wachten'

Want onrust veroorzaakt het zeker. Maar de NAM gaat niet over hoeveel huizen er versterkt moeten worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. En dus hoopt Ollongren ook dat mensen zich er niet te veel van aantrekken.

Laatste waar je op wacht

'De onrust begrijp ik', zegt ze. 'Het is jammer dat het is gebeurd. Dit is het laatste waar je op zit te wachten. Maar mensen mogen ons houden aan de afspraken die we hebben gemaakt. Daar mogen ze het kabinet en de ministeries in Den Haag aan houden.'

Sinds de NAM door het Rijk op afstand is gezet van de versterkingsoperatie, heeft het gasbedrijf eigenlijk nog maar een taak in die versterking en dat is de rekening betalen. Maar omdat de NAM die rekening te hoog vindt, spreekt het bedrijf zich uit.

Last voor bewoners

'De relatie met de NAM is iets voor ons als ministeries', reageert Ollongren. 'De bewoners moeten daar geen last van hebben, maar ze hebben er nu wel last van gekregen. Het getuigt van weinig begrip voor de jarenlange onzekerheid waar mensen in hebben gezeten.'

Haar ministerie en het ministerie van Economische Zaken hebben laten weten de uitspraak van de NAM-directeur te betreuren. Ollongren heeft nog niet te de telefoon opgepakt om Atema rechtstreeks aan te spreken, maar dat wil ze naar eigen zeggen nog wel doen. 'Als we weer eens met de NAM praten, zal ik het zeker zeggen.'

Ten Boer en 't Zandt

Ollongren was maandagmiddag op werkbezoek in Ten Boer en 't Zandt. In Ten Boer nam ze een kijkje bij opgeleverde huizen aan de Hamplaats en in 't Zandt kreeg de minister een rondleiding over een bouwplaats.

'Er wordt hard gewerkt en hier zie je echt resultaat', zegt ze op de bouwplaats. 'Dat is wat we willen zien: betere en veilige huizen.' Maar gaat het snel genoeg? 'Nee, we zien nog niet genoeg resultaat. Het is echt een hele grote operatie. Het gaat voor veel mensen veel te langzaam, maar ik hoop dat die mensen hoop putten uit deze resultaten.'

Wapperende vlaggen

Intussen wapperen in Ten Boer, 't Zandt en vele andere dorpen volop aardbevingsvlaggen. Een Groningervlag met daarin de afbeelding van een seismogram. 'Ik heb ze ook gezien', zegt Ollongren. 'Mensen zien graag dat het sneller gaat. Daar hebben we afspraken over gemaakt en ik ben van plan me daar aan te houden.'

Hetzelfde geldt voor de financiering, zegt Ollongren. In sommige gevallen ontstaat bij bewoners twijfel, omdat er - onder meer door gestegen bouwkosten - te weinig geld zou zijn voor de versterkingsoperatie. 'Die twijfel wil ik echt wegnemen', zegt Ollongren. 'Het komt echt goed. Er zijn voldoende financiële middelen, dat is bij lange na niet uitgeput. En als er ergens een knelpunt is, dan lossen we dat op.'

