Lycurgus haalt met Ireland opnieuw een Canadees naar Groningen

De 23-jarige Ireland is, na de Hongaar Marcell Pesti, de tweede buitenlandse versterking voor de Groningse volleybalclub. Hij is de eerste passer-loper die voor volgend seizoen is vastgelegd. De Canadees speelde vorig seizoen in de Bundesliga bij SWD Powervolleys Düren en tekent een contract voor één seizoen bij Lycurgus.

Canadese inbreng onder Taaij

Ireland is de negende Canadees, die door Lycurgus-coach Arjan Taaij naar Groningen is gehaald. Tyler James Sanders (2013-2014), Devon Parkinson (2013-2014), Chris Voth (2014-2016 en 2018-2019), Jay Blankenau (2015-2016), Bryan Fraser (2016-2017), Erik Mattson (2017-2018), Luke Herr (2020-2021) en Jerome Cross (2020-2021) gingen hem voor. Het enige seizoen dat Taaij het zonder Canadese inbreng moest doen, was in het seizoen 2019-2020. In dat jaar speelden wel de Amerikanen Mitch Perinar en Collin Mahan voor Lycurgus.

Tien spelers

De selectie van Lycurgus telt voor komend seizoen tot nu toe tien spelers:

Spelverdeling: Markus Held en Tieme de Jong.

Diagonaal: Marcell Pesti en Geoffrey van Gent.

Middenaanval: Dennis Borst, Luuk Hofhuis en Niels de Vries.

Passer-loper: Craig Ireland.

Libero: Steven Ottevanger en Jaron Spiegelaar.