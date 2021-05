Rolstoeltennissers in Niekerk zoeken nieuwe tegenstanders

De bedoeling is dat mensen uit Noord Nederland laagdrempelig kennis te laten maken met de sport. Om de rolstoeltennissers nog meer te faciliteren neemt De Mepsche volgende week gloednieuw invalidensanitair in gebruik.

De Mepsche beschikt als een van de weinige clubs in het Noorden over een buitenbaan die geschikt is voor rolstoeltennis. De baan op sportcomplex Eekeburen heeft een harde ondergrond waarop rolstoelen goed kunnen draaien en keren.

Voorzitter Grietien Fortuin: ‘De ondergrond is van asfalt en daar ligt een rubberen laag bovenop. Dat zorgt ervoor dat je goed en snel kunt manoeuvreren. Op gravel kunnen we ook wel spelen, maar alleen in de zomer als de baan hard en droog is. Dan zak je er niet in weg.’

De tennisballen zitten ingeklemd tussen de spaken van de rolstoel (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Fortuin komt lopend naar de baan: ‘Ik heb botkanker gehad en kan daardoor niet meer staand tennissen. Ik wilde graag blijven spelen en dan ben je aangewezen op rolstoeltennis. Gelukkig kan dat hier in mijn woonplaats. Ook Jurjen komt lopend naar de baan. Hij woont in Leeuwarden en heeft er een autoreis van een uur opzitten om een potje te kunnen tennissen. ‘Ik heb reuma en kan daarom niet staand een balletje slaan, maar in een rolstoel gaat dat wel.’

De wielen van de rolstoel staan schuin om omvallen te voorkomen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De rolstoelen zijn speciaal gemaakt om in te kunnen sporten. Fortuin: ‘De wielen staan schuin. Daardoor kun je bijna niet omvallen, als de snel draait om een bal te halen.’ De rolstoelende leden van De Mepsche spelen overigens ook gewoon tegen valide leden, maar zegt Fortuin: ‘Wij mogen de bal twee keer laten stuiteren voordat we hem terug slaan en de valide tennisser moet hem na een keer stuiteren retourneren.’

De Zomerchallenge van De Mepsche begint op 7 juni (aanmelden voor 1 juni) en duurt tot en met september. De club zorgt voor het materiaal, zoals tennisrolstoelen, rackets en ballen. De lessen worden gehouden op maandagen en duren anderhalf uur.