Gecrashte motor was gestolen: 'Ik ben hier goed flauw van'

Michael Groeneveld uit Delfzijl is woest. Vorige week werd zijn custom made Honda-motor gestolen en maandagmiddag zag hij zijn tweewieler gecrasht op straat liggen in zijn woonplaats.

'Ik was bezig om hem weer rijklaar te maken. Daarom stond ie op een openbare parkeerplaats, maar wel op slot en aan de ketting. Maar toen ik op een ochtend naar buiten liep, was ie weg. Eerst twijfelde ik nog aan mezelf, tot ik een telefoontje uit Farmsum kreeg van een bekende. Die vroeg waarom ik om 6 uur 's ochtends mijn motor bij hem had neergezet en hem later weer had weggehaald.'

Tips

Groeneveld deed direct aangifte. Ondertussen kreeg hij zo nu en dan tips waar zijn motor gezien was. 'Dat is het voordeel voor mij, dat ik redelijk bekend ben in Delfzijl. Mijn bericht werd 1500 keer gedeeld.'

De oproep op Facebook

Gecrasht

Maandag kreeg Groeneveld opnieuw een telefoontje, dit keer van zijn buurjongen. 'Hij zag de motor rijden. Vlakbij stond een politiewagen, dus hij heeft ze er direct op gewezen dat de motor gestolen was. En daarna belde hij mij. Ik was in Zeerijp en ben direct naar Delfzijl gereden.'

Bij aankomst bleek de berijder gecrasht te zijn. Groeneveld zag zijn motor op straat liggen. 'Die is economisch total loss', treurt hij. 'Er is zoveel aan gesleuteld, als ik hem zou willen herstellen kost dat echt heel veel geld. Dat kan niet uit. Ik ben hier goed flauw van.'

Code

Wat Groeneveld steekt, is dat zijn geliefde motor ogenschijnlijk door een medemotorrijder is gestolen. 'Er is een soort ongeschreven code, van andermans motor blijf je af. Motoren zijn net vrouwen, je blijft ook van andermans vrouw af. En dat geldt ook voor motoren.'

