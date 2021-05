Winschoter huisarts weigert AstraZeneca weg te gooien en vaccineert vanuit huis

Bijwerkingen zetten vaccinatie stop

Het vaccin AstraZeneca kwam half maart onder vuur te liggen door meldingen van zeldzame gevaarlijke bijwerkingen. Nederland besloot uiteindelijk dat alleen zestig-plussers het vaccin veilig kunnen nemen. Huisartsen bleven daardoor met flacons zitten die bedoeld waren voor enkele patiëntgroepen onder de zestig.

Huisartsenpraktijk Elting-Wartan hield tien flacons over. Onacceptabel, vond Anna Elting-Wartan. Ze besloot in haar vrije tijd vanuit huis te gaan vaccineren. 'Ik heb het eigen initiatief genomen en heb drie vrije dagen gebruikt.'

Kennissen, buurtbewoners en collega's

Via-via trommelde haar man zeventig mensen op die zaten te springen om het vaccin, ondanks het besluit van het kabinet om AstraZeneca onder de zestig niet meer toe te dienen. 'Collega's, de buurt, sporters, mensen uit het netwerk van de buurman. Ik heb daar geen actieve rol in gespeeld, maar gezegd: als het goed georganiseerd wordt, wil ik wel prikken.'

Buiten het boekje

Formeel 'komen we zo in botsing met de RIVM-richtlijnen', weet ook Elting-Wartan, want AstraZeneca mag niet meer voor mensen jonger dan zestig. Huisartsen mogen vaccin dat ze overhouden dan ook alleen aan 65-plussers geven. Volgens artsenfederatie KNMG kunnen huisartsen in een enkel geval een zestig-minner prikken. Dan gaat het om restjes vaccin die aan het einde van de dag overblijven en anders moeten worden weggegooid. De vaccinatie aan huis van Anna Elting-Wartan gaat verder dan dat.

Sterker nog: ze kiest doelbewust voor mensen onder de zestig. 'Ik heb de groep 40-60 jaar juist prioriteit gegeven. Dat zijn de mensen die nu doelwit zijn van de infectie. Ik heb nu drie mensen van 39/40 in de praktijk die alle drie aan de beademing op de ic liggen.'

Niet 'tussen neus en lippen door'

De zeventig opgetrommelde belangstellenden kwamen op drie vrije dagen van Elting-Wartan bij haar thuis. Daar verliep alles zoals het elders ook gaat, zegt ze. 'We hadden tien mensen per half uur en ze bleven een kwartier ter observatie. Ik heb een Epi-Pen en genoeg zitplekken.'

Het was al met al 'geen tussen neus en lippen door'-vaccinatie, zegt ze. Alle gevaccineerden kunnen bij Elting-Wartan ook voor de tweede prik terecht en kunnen straks ook gewoon een vaccinatiepaspoort aanvragen. 'Ik heb ze daarvoor eenmalig ingeschreven in de praktijk. Dat gebeurt ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent in Brabant en je daar naar de huisarts moet. In dit geval doe ik het niet om een declaratie te benutten, maar om geen vaccin weg te gooien.'

Prullenbakvaccin.nl

Het nieuws dat enkele huisartsen de website prullenbakvaccin.nl zijn gestart juicht Elting-Wartan toe. Op die site kunnen huisartsen en instellingen aangeven wanneer ze restjes vaccin over hebben. Belangstellenden kunnen vervolgens op de site checken of ze in hun buurt terecht kunnen voor zo'n vaccin. 'Absoluut hartstikke goed; ik zou heel graag willen dat iedereen een steentje bijdraagt om vaccins niet weg te gooien.'

Zelf heeft Elting-Wartan ook maandag nog twee hele flacons 'weggeprikt'; assistentes bellen de reservelijsten af om belangstellenden te vinden. Ze heeft nu nog één flacon over. Dat kan misschien gebruikt worden voor de tweede ronde; hoe dan ook gaat het de prullenbak niet in. 'Ik ben niet van plan iets weg te gooien!'

