Purioso Hoeve moet vier ton terugbetalen: 'Ik snap er helemaal niets van'

Volgens Brouwer is er tussen de uitspraak van de rechter in 2019 (waarin hij gelijk kreeg, red.) en de uitspraak van afgelopen april niets veranderd wat de uitspraak heeft doen keren. 'Er zijn geen nieuwe verklaringen of dergelijke toegevoegd. Ik snap er niks van.'

Andresen kocht in 2015 het paard Handsome O. van Jan Brouwer. Later bleek het paard geblesseerd te zijn. Handsome O. was aangemeld voor een hengstenkeuring in het Deense Herning, maar de dag na aflevering in Denemarken, waar Andresen haar paarden stalt, werd de hengst kreupel uit de box gehaald.

Positieve berichten

Verkoper Jan Brouwer uit Zevenhuizen, een hoefsmid en een arts verklaarden dat het paard kerngezond was bij de verkoop. In Denemarken bleek dat niet het geval te zijn. Daar dook de diagnose 'hanentred' op.

Brouwer heeft volgens eigen zeggen nog tien dagen na het afleveren van Handsome O. positieve berichtjes ontvangen van Andresen. 'Als de rechter zou zeggen: Het dier had het al bij aflevering, dan had ik die berichtjes nooit van haar ontvangen. Als er wat was geweest dan had ze er direct wel een dierenarts bij gehaald.'

In cassatie

Of Brouwer zelf nog in cassatie gaat weet hij niet. Later deze week spreekt hij daarover met zijn advocaat. 'Het is voor mij een enorme domper', zegt Brouwer. 'Mijn opa zei vroeger wel eens: het recht is krom.'

Brouwer moet nu vier ton betalen. Dat zijn de verkoopprijs van het paard, een schadevergoeding en de juridische kosten.

