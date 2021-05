Moet man die ouders neerstak naar de tbs-kliniek?

Dat gebeurde in mei vorig jaar in de woning van zijn ouders in Kolham. Beide ouders raakten zwaargewond. De man zou waanbeelden en hallucinaties hebben gehad. De kans op herhaling zou bovendien groot zijn. Om die reden eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden een langdurige behandeling in een gesloten tbs-kliniek.

Ingefluisterd door een engel

Die dag in mei rookte hij in de ochtend een joint. Met een mes op zak reisde hij per bus af naar Kolham. Hij wilde zijn ouders, die volgens hem niet zijn echte ouders zijn, doden. Hij is ervan overtuigd dat hij als baby uit de wieg is geroofd. Dit gegeven was hem ingefluisterd door een engel, zei hij tegen de rechters.

De verdachte trof zijn moeder in de badkamer. Ze was aan het schoonmaken. Hij stak zijn moeder in haar rug en meermalen elders in haar lijf. Ze kon via het raam haar man waarschuwen. Die zag zijn vrouw onder het bloed en dacht dat ze door het glas was gevallen. De vader liep op de trap in het mes van zijn zoon.

'Sterf, bloed dood', zou de zoon hebben geroepen. De vader riep uiteindelijk hulp in via de buren. Hij moest daarbij zijn vrouw zwaargewond achterlaten in de woning. Er werd nadien nog een tijdlang gevreesd voor haar leven.

