Onderwijsman opent eigen school: 'Mijn broer verklaart mij voor gek'

Het is naar eigen zeggen de eerste exnovatieve school van Nederland. Velthausz: 'Eigenlijk betekent dat het tegenovergestelde van innovatief. We halen hier kennis en kunde uit de groep kinderen zelf. Exnovatief is een samentrekking van excavation (uitgraving) en exploration (ontdekking).'

Geen klassen

Oprichter Velthausz heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Hij studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit, gaf les, was schooldirecteur en richt zich de laatste jaren op begeleiding van docenten. Hij is 62 en mag over een paar jaar met pensioen. 'Maar het begon te kriebelen. Ik wilde mijn laatste werkzame jaren investeren in het opbouwen van een mooie school. Mijn broer verklaart mij voor gek trouwens, dat ik dit nu nog ga doen.'

Velthausz ziet een school voor zich zonder klassen, maar met meerdere leerpleinen. 'Een ruimte om te sporten, een ruimte om met kunst bezig te zijn of met lezen en schrijven. Kinderen kunnen daar zichzelf ontwikkelen en bepalen ook mede hoe zij hun schooldagen inrichten en waar ze aan werken.'

Motivatie

Dat klinkt vrijblijvend maar dat is het niet helemaal. 'Wij zijn een door de inspectie goedgekeurde school dus wij moeten ook aan richtlijnen voldoen. Dus uiteraard leren de kinderen ook lezen, schrijven en rekenen. Dat moet ook, want dat zijn belangrijke vaardigheden. Maar het is niet alles. Daarnaast focussen wij op motivatie. We motiveren kinderen om dingen te leren. In die zin is het leerproces belangrijker dan de leeropbrengst.'

Naast basisonderwijs komt in De PIT ook voor- en naschoolse opvang. 'Op die manier kunnen we de overgang van opvang naar onderwijs ook langzaamaan vervagen. En in een ideaalplaatje wordt het ooit een plek voor onderwijs van 0 tot 18 jaar', hoopt Velthausz.

Groeien

Hij hoopt komend schooljaar met zo'n veertig leerlingen te kunnen starten. 'Ik heb al van ongeveer dertig ouders te horen gekregen dat ze interesse hebben, dus dat gaat de goede kant op. En dan wil ik doorgroeien tot een school met zo'n 200 á 250 leerlingen. Het zou mooi zijn als ik dat de komende vijf jaar nog kan bereiken.'