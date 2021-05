Tineke en Eduard Bus staan bij hun kas van 6500 meter. ‘We hebben dit bedrijf in december 1998 kocht’, vertelt Eduard. ‘Er zat ook een weiland bij van 6000 meter en daar moest ook wat mee.’

Bevlogen door schoonheid

Eduard is eigenlijk plantenteeltleraar. ‘Ik gaf les aan het AOC in Oldekerk. Maar op een gegeven moment heb je het wel eens gehad met alle leerlingen en ik zag een andere uitdaging ook wel zitten.’

Hij dacht terug aan een bezoek aan de Floriade in Amsterdam tijdens zijn lerarenopleiding. ‘Daar stond een knalrode esdoorn als een ballerina te stralen in de zon. Als ik tijdens de les foto’s liet zien aan mijn leerlingen, zeiden ze: Dat is mooi, meneer! Je raakt bevlogen door schoonheid.’

Meer kleur in Groningen

Volgens Eduard is de gemiddelde tuin ‘saai. Voornamelijk groen en de kleur die je ziet, komt van heestertjes die een paar weken bloeien. De Japanse esdoorn houdt kleur en knalt er in de herfst nog eens uit. Soms zien we esdoorns in tuinen die wij gekweekt hebben. Je ziet meer kleur in Groningen sinds wij hier zijn.’

Waarom stoppen?

Toch stopt het echtpaar met het kweken van de ‘kleurenknallers’. ‘Het is fysiek zwaar werk’, legt Tineke uit. ‘Je sjouwt met grote bomen. Maar het is ook heel leuk.’

‘Het wordt gewoon een beetje te zwaar’, vult Eduard aan. ‘We kweken ook nog groentezaden. En we hebben negen kleinkinderen die ook best wat aandacht vragen.'

Tot 3 juli verkopen Eduard en Tineke hun zelfgekweekte Japanse esdoorns. Daarna verdwijnt de collectie van 120 soorten uit Sappemeer.