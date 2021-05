Eindexamens gaan van start: 'Hopelijk komt het diploma eraan'

Wij volgen drie leerlingen van de Lindenborg in Leek: Tessa van der Kaap, Jessica Snip en Koen Klunder. Zij hopen over een paar weken hun havo-diploma op zak te hebben.

Jessica Snip

Jessica (17) uit Nuis maakt zich geen zorgen. 'Ik sta er eigenlijk best wel goed voor dus daar ben ik ook wel heel tevreden mee. Als ik gewoon mijn examens goed maak komt er een diploma aan', lacht ze.

Jessica Snip maakt een proefexamen (Foto: RTV Noord)

Ze doet Natuur en Gezondheid, met vakken als biologie, scheikunde, muziek, wiskunde B en aardrijkskunde, naast natuurlijk de kernvakken Engels en Nederlands.

Tessa van der Kaap

Tessa van der Kaap heeft moeite met Engels (Foto: RTV Noord)

Ook Tessa (16) uit Marum heeft vertrouwen. 'Ik sta nul onvoldoendes. Mijn laagste cijfer is op Engels en dat is een 5,8. Verder sta ik allemaal hoger dan een zes.'

Koen Klunder

Koen (17) woont in Leek en Roden en heeft het profiel Economie en Maatschappij. Hij hoopt zijn examen te halen, maar is wel ietwat bezorgd. 'Ik heb maar twee onvoldoendes en dat zijn vijfjes, dus op zich is dat niet heel slecht, maar het is ook natuurlijk niet het beste.'

Koen Klunder heeft twee onvoldoendes (Foto: RTV Noord)

Iets meer kans om te slagen

Omdat leerlingen door de coronapandemie geen normale voorbereiding hebben gehad, zijn de examennormen dit jaar soepeler. Ze mogen twee vakken herkansen in plaats van één. Ook mogen ze één onvoldoende wegstrepen. Een prettig idee, vindt Tessa, ook al heeft ze er niks aan voor haar struikelblokvak Engels. Dat is net als Nederlands en wiskunde een kernvak, dat sowieso meetelt. 'Duits vind ik ook nog wel lastig. Die kan ik altijd nog wegstrepen als het een echt zware onvoldoende is.'

Voor Koen kunnen de versoepelde normen wel eens zijn redding worden. 'Je mag twee herkansen en je mag één laten vallen, dus op zich moet het wel lukken.' Zelfs Jessica - die er uitstekend voorstaat - is blij met het vangnet. 'Het is altijd fijn dat je een extra zekerheid hebt.'

Eindexamen doen is en blijft nou eenmaal spannend, vindt ook Tessa. 'Ja, want ik wil dit jaar echt niet nog een keer overdoen!'

Verspreiden mag, maar doen ze niet

Leerlingen mogen dit jaar de examens meer verspreiden. Als ze bijvoorbeeld in quarantaine zitten of langer willen leren voor een vak, kunnen ze ervoor kiezen dit examen pas in het tweede tijdvak te maken. Dat is normaal gesproken alleen bedoeld voor herkansingen. Dit jaar is er ook nog een derde tijdvak, zodat er voor herkansingen genoeg mogelijkheden blijven. Geen van de drie Lindenborg-leerlingen kiest hiervoor; ze willen zo snel mogelijk klaar zijn.

Vooral Koen heeft er weinig zin in. 'Leren kan ik totaal niet. Ik heb echt geen motivatie om te leren. Ik weet niet of ik wel echt hbo wil doen of mbo, dus als het me niet lukt vind ik het ook niet heel erg.'

Koen en Jessica maken proefexamen Nederlands (Foto: )

Wat brengt de toekomst?

Voorlopig denkt Koen aan de opleiding Social Studies aan de Hanzehogeschool. Tessa gaat daar ook naartoe, voor de studie hbo-v. 'Ik heb een paar weken terug te horen gekregen dat ik ben aangenomen. Er worden 450 mensen aangenomen, onder wie ik, dus ik was heel erg blij!'

Jessica weet goed wat ze wil. 'Ik hoop dat ik naar het conservatorium mag naar de opleiding docent Muziek.' Of dat lukt hangt nog af van een toelatingstest (theorie en gehoor) en een motivatiegesprek.

