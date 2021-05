Politie pakt man (30) voor serie woninginbraken in Groningen en Drenthe (update)

Die zijn gepleegd in de periode tussen december vorig jaar en april dit jaar. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zeker acht inbraken. Die werden met name in en rond de stad Groningen gepleegd.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd bovendien gezocht voor soortgelijke strafbare feiten elders in Europa. Hij zou met name in Zuid-Europa hebben toegeslagen. De politie geeft zijn nationaliteit niet prijs.

Dna en buit gevonden

Op 20 april kon de verdachte na een uitgebreid onderzoek worden aangehouden. Op een van de adressen waar hij toesloeg, in Groningen-Zuid, werd zijn dna gevonden. Bovendien vond de politie in de woning in Stad waar hij werd opgepakt, spullen die hij bij eerdere inbraken had buitgemaakt. Volgens de politie had de verdachte het met name voorzien op geld en sieraden.

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de 30-jarige man inmiddels met negentig dagen verlengd.

Aan het eerdere bericht is nieuwe informatie van de politie toegevoegd.