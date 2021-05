‘Modelwietkwekers’ worden alsnog ingeloot voor wietproef: ‘Fantastisch!’

De Meijers’ stonden op de elfde plek, terwijl maar tien partijen mogen deelnemen. Maar een deelnemer is afgevallen. ‘Dat is fantastisch, joh!’, reageert John enthousiast.

Wiet kweken

Tien kwekers in Nederland krijgen een vergunning om legaal wiet te kweken. Het gaat om een experiment. Volgens de Rijksoverheid moet met de proef duidelijk worden ‘of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is’.

De Meijers hebben hun intrek genomen in een boerderij in de gemeente Oldambt, maar mochten in eerste instantie dus niet meedoen aan de proef. Toen kwam daar ineens goed nieuws. John: ‘Er is een tijdje geleden iemand afgevallen. Gelukkig maar! Wij hebben onze documenten aangeleverd en hoogstwaarschijnlijk horen we deze maand meer.’

Het stel zit nu in afwachting van een zogenaamde Bibob-procedure. Daarbij wordt de integriteit van de twee getoetst.

Alle vertrouwen

Zij hebben alle vertrouwen in de procedure. ‘Bij de Bibob wordt gekeken hoe groot het gevaar is dat je de vergunning gebruikt voor illegale doeleinden. Het zou heel raar zijn als er enige twijfel zou bestaan over ons’, vertelt John.

Hij vervolgt: ‘Helemaal omdat wij altijd open en transparant zijn geweest en zelfs de overheid op meerdere punten advies hebben gegeven in deze proef.’

Nog even geduld

Nog deze maand verwacht het stel uitsluitsel te krijgen. Hen is verteld dat dat in de eerste helft van de maand mei zou gebeuren. ‘Wij kunnen dus elk moment gebeld worden’, zegt John. ‘En dan kan de champagne ontkurkt worden, want dit is onze droom.’

Lees ook:

- 'Modelkwekers' vinden geschikte boerderij; meedoen aan wietproef stap dichterbij

- Overheid klopt voor advies aan bij 'modelwietkwekers' uit Bierum