Vattenfall onderzoekt verkoop gascentrale in Eemshaven

Energieleverancier Vattenfall wil de gasgestookte elektriciteitscentrale Magnum in de Eemshaven verkopen. Het bedrijf wil zich meer richten op gascentrales voor warmtevoorziening, in plaats van het opwekken van energie.

Het geld dat de verkoop van de Magum-centrale oplevert, wil Vattenfall investeren in duurzame energie, zoals wind op zee.

'Gascentrale nog zeker twintig jaar nodig'

Volgens Vattenfall is de in 2013 in gebruik genomen gascentrale nog altijd winstgevend. 'Hij zal naar verwachting nog minimaal twintig jaar nodig zijn, zeker nu kolencentrales sluiten', meldt het bedrijf. Vattenfall verwacht dan ook dat een eventuele verkoop geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Als er geen koper voor de centrale gevonden wordt, blijft Magnum in bezit van het bedrijf. Het personeel is dinsdag geïnformeerd over de plannen.

Magnum kan waterstofcentrale worden

Potentiële kopers kunnen de centrale ombouwen tot waterstofcentrale, stelt Vattenfall. 'Een haalbaarheidsstudie hiertoe is succesvol afgerond. Magnum kan met relatief simpele aanpassingen aan bijvoorbeeld de branders snel technisch geschikt gemaakt worden om waterstof mee te stoken of zelfs volledig over te gaan op deze brandstof als vervanging van aardgas',

