Tbs met dwangverpleging voor man die ouders neerstak in Kolham (update)

De man stak in mei vorig jaar de twee meerdere malen met een samoeraizwaard. Dit gebeurde bij zijn ouderlijk huis in Kolham. De Stadjer riep dat zijn slachtoffers dood moesten. De moeder en stiefvader raakten zwaargewond.

'Uit de wieg gestolen'

De rechter noemt dit incident een ‘groot familiedrama’. De man was woedend en gefrustreerd toen hij de rit met de bus van Groningen naar Kolham maakte. Hij was er van overtuigd dat hij als baby uit de wieg was geroofd. Zijn moeder zou niet zijn biologische moeder zijn. Zij had hem gestolen. Hij wilde antwoorden op vragen hierover, maar kreeg die niet. En daarom moesten beide ouders dood.

Neergestoken

Hij stak zijn moeder in de badkamer in haar rug. De vrouw waarschuwde haar man via het raam. De stiefvader rende naar binnen en werd op de trap opgewacht. Ook hij werd enkele malen gestoken, maar kon toch via de buren alarm slaan. De vrouw lag zwaargewond in de woning. Er is een tijdlang gevreesd voor haar leven.

Waanbeelden en hallucinaties

Volgens deskundigen lijdt de man aan psychotische waanbeelden en heeft hij voortdurend hallucinaties. De man zou volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, waardoor de daad hem niet kan worden aangerekend. De rechter neemt deze conclusie over.

Het Openbaar Ministerie ging uit van poging tot doodslag en eiste tbs met dwangverpleging. Volgens de officier van justitie heeft de man door de waanbeelden niet uit eigen wil gehandeld en kan er dan ook geen sprake zijn geweest van voorbedachte raad. De rechter ziet dit anders. De man heeft over zijn moordplannen nagedacht en dit voorbereid. Hij heeft zich meermalen kunnen bedenken, maar is niet gestopt. Een psychische stoornis hoeft voorbedachte raad niet in de weg te staan, vindt de rechter.

'Spijtig dat het niet gelukt is'

De kans op herhaling is groot. Zeker omdat de man tijdens de rechtszitting riep dat het spijtig was dat het hem niet was gelukt. De angst blijft en wordt daardoor alleen maar groter, denkt de rechter. Door het ontbreken van zijn ziektebesef blijft de man een acuut gevaar voor zijn familie, zolang hij niet langdurig gedwongen wordt verpleegd.

Hij moet zijn slachtoffers een smartenbedrag van 25.000 euro betalen.

Dit bericht is aangevuld met zienswijzen van deskundigen, de officier van justitie en de rechter.

