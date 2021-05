Zó loopt een paard met hanentred

De vrouw voelde zich bekocht omdat vlak nadat ze de hengst kocht bleek dat het dier leed aan hanentred. Volgens Brouwer was het dier kerngezond voordat het op reis ging naar Scandinavië, en trof hem geen blaam. In eerste instantie werd hij in het gelijk gesteld door de rechtbank, maar in hoger beroep bepaalde het Gerechtshof anders. Het is nog niet duidelijk of Brouwer in cassatie gaat.

Zenuwstelsel

Hanentred is een aandoening van het zenuwstelsel van een paard, waarbij één van de achterbenen, of allebei, hoog wordt opgetrokken, soms tot op de buik. Het is vooral goed zichtbaar als een paard stapt. Het kan aangeboren zijn, maar ook ontstaan door een verwonding of het eten van giftige planten. De aandoening is moeilijk te behandelen.

Einde carrière

Doordat de hengst Handsome O. behept is met hanentred kan hij niet meer worden ingezet als dressuurpaard, en is hij ook niet meer geschikt voor de fokkerij. In onderstaand filmpje zie je hoe een hanentred de gang van een paard beïnvloedt. Het filmpje is afkomstig van Lucinda Wijnberg en het paard dat je ziet is de merrie Barbie.

