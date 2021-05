Stinzenplanten vinden 'unieke groeiomstandigheden' in Domies Toen

De stinzenplanten komen oorspronkelijk niet uit Nederland en werden als sierplant hiernaartoe gehaald om vervolgens de planten te laten verwilderen in de natuur. De plant heeft zich maar in een aantal gebieden stand weten te houden.

Voorzitter Annette Broekhuizen van Domies Toen: 'Hij heeft echt hele unieke omstandigheden nodig om het wel te doen, eigenlijk groeit de plant alleen in Veenwouden (Friesland) en hier.' En de tuin heeft geluk dit jaar, want door het koude voorjaar is de bloeiduur nu langer dan normaal. Daarnaast moet een grote groep stinzenplanten nog gaan bloeien.



Scala aan bloemen en planten

De tuin in Pieterburen herbergt naast de stinzenplanten ook kievitsbloemen. Deze bloem groeit vlak bij de vijver en wordt omringd door de gulden boterbloem en de dichtersnarcis. De kievietsbloem is spierwit met een heel klein geeloranje kroontje. Daarnaast staan de bos- en Spaanse boshyacint op uitkomen en staat de Turkse lelie in knop.



Voorzitter Annette Broekhuizen van Stichting Domies Toen durft geen favoriete bloem te kiezen



Eén van de andere juweeltjes in de tuin is het Haarlems klokkenspel. Deze plant werd van oudsher gehouden in kruidentuinen ,omdat zij geneeskrachtig zou zijn tegen nierstenen. De minuscule bolletjes lijken op nierstenen en dus dacht men ooit dat ze hiertegen zouden helpen.

Haarlems klokkenspel in Domies Toen (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Gered van de ondergang

In 2019 organiseerden De Vrienden van Domies Toen een speciale 'Noodklok-dag' om geld in te zamelen en donateurs te werven. De tuin kampte met financiële problemen en daardoor dreigde er geen geld te zijn voor het beheer van de botanische tuin. De inzameling verliep voorspoedig en werden zo'n honderd nieuwe donateurs behaald. Ook schoot de gemeente Hogeland financieel te hulp. Daarmee lijkt de tuin voorlopig uit de zorgen te zijn.